Día de San Valentín: CDMX seguirá en semáforo rojo; restaurantes ampliarán horario

De cara a los festejos por el Día de San Valentín, la Ciudad de México se mantiene en semáforo rojo de riesgo por Covid-19, pese a una ligera baja en la ocupación hospitalaria.

Este viernes 5 de febrero, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark informó que la ciudad continuará la próxima semana, y hasta el 14 de febrero, con restricción de algunas actividades no esenciales.

Detalló que en la Zona Metropolitana del Valle de México hay un total de nueve mil 45 pacientes de Covid-19, de los cuales seis mil 777 están en atención general y dos mil 268 en intubación.

En su oportunidad, la jefa de Gobierno de la CDMX reiteró el llamado a no hacer fiestas con motivo del San Valentín y Día del Amor y de la Amistad, así como respetar las medidas sanitarias, pues aún siguen los contagios de coronavirus en la capital del país y zonas conurbadas.

"El llamado que hacemos a la ciudadanía –recuerden que se ha demostrado no sólo en la ciudad sino en todo el mundo– cuando se realizan fiestas sin uso cubrebocas sin medidas de higiene son lugares con altos contagios […] entonces, llamar este 14 de febrero a no fiestas, no reuniones familiares, esperar a que estemos en mejores condiciones para celebrar en familia, ya que estemos todos vacunados", expresó en conferencia de prensa.

