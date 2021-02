¿Red social o megáfono presidencial?

Las redes sociales son parte de uno de los escenarios más importantes en el debate público al ser foros de discusión fundamentales para el intercambio de ideas y opiniones.

En diferentes momentos permiten la polarización y no hacen más que provocar la confrontación en la sociedad y división entre los mexicanos. Es por esto que regular las plataformas digitales puede parecer importante, aunque en realidad es un arma de doble filo.

El esfuerzo de morena por legislar se puede entender recordando que el mes pasado el ahora ex-presidente de Estados Unidos Donald Trump fue restringido por diferentes redes sociales y expulsado de las plataformas. ¿Será que López tiene miedo de sufrir el mismo escenario?.

Trump incitó a sus simpatizantes a atacar el Congreso, mientras que López Obrador todos los días aprovecha su espacio en las mañaneras no solo para denostar a quien no piensa como él sino también para cambiar las reglas para su beneficio sin consultar a la sociedad civil, los expertos, las mismas empresas o considerar los efectos que pueda tener sobre los mexicanos pues los favorece inmediatamente.

El presidente quiere usar la fuerza del Estado para limitar el flujo de ideas por miedo a la clausura de sus cuentas y los senadores de morena como de rutina pretenden cumplir con las órdenes de su jefe.

La improvisación por la que se caracteriza morena, provoca una serie de errores en la creación de esta iniciativa. El líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal busca impulsar una ley que sirva para regular los servicios que brindan en el país e implementar una serie de requerimientos para el registro de todas las redes sociales ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Todas las plataformas con más de un millón de usuarios tendrían que cumplir con esto, Facebook, Google, Twitter, Instagram y Tiktok siendo las más importantes. Sin embargo, la medida le atribuye al IFT la autoridad para castigar a todas aquellas que no cumplan con los requerimientos impuestos por el gobierno. Por supuesto, abriendo la posibilidad para que se ejerza presión sobre las plataformas y de esta manera puedan suprimir o restringir el diálogo, aunque por otro lado, prohíben la cancelación o el bloqueo de cuentas en lo particular.

El debate sobre la regulación de las redes sociales se presenta en México dentro de un contexto global en el cual varios países ya han intentado abordar estos problemas y solucionarlos. Es por esto que el fracaso a partir de la improvisación era inevitable y se volvió evidente cuando el senador Monreal decidió aplazar por tres semanas la discusión de esta iniciativa.

En la formulación de la propuesta no se ha consultado a especialistas ni existe un diálogo con la sociedad civil. El descaro es especialmente grave en un país con niveles altísimos de inseguridad para periodistas, donde lo que se necesita es respetar el derecho de los ciudadanos a informarse y recibir información. No, en cambio, para la propagación de mentiras y datos engañosos, como lo ha hecho el presidente durante la pandemia y en la promoción de los megaproyectos que solo implican derrochar el presupuesto pero no servirán para absolutamente nada.

La existencia de regulación es necesaria para combatir la información falsa y establecer un marco legal que dé certeza al mismo tiempo que permita la libertad de expresión. Para lograrlo es necesario consultar a los especialistas y diseñar leyes que cumplan objetivos que beneficien a todos, hay temas que se pueden poner en la mesa y ser puntos de partida como la protección de menores, el derecho a la privacidad y los datos personales.

Como lo he dicho antes, lo que es inaceptable es intentar apresurar una ley para cumplir una orden o convertir el proceso de legislación en una continuación de decreto presidencial, es por este tipo de situaciones que debemos estar atentos a lo que ocurre en el Congreso. El debate sobre las plataformas digitales requiere una seria consideración por parte de todos los sectores sociales para elevar el debate público y evitar así mayor polarización. Al tiempo…

