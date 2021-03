Héctor Grisi: “Las vacunas son lo más importante para la recuperación”

El avance en el proceso de vacunación de la población contra el Covid-19 para alcanzar la inmunidad de rebaño y tener certidumbre para generar inversiones serán las claves que ayuden a México para recuperarse de la crisis desatada por la pandemia de Covid-19, explica en entrevista con Publimetro Héctor Grisi Checa, director general de Santander México, con motivo de la 84 Convención Bancaria, que este año se realiza de manera virtual.

Pensando que la recuperación económica tras el desplome por la pandemia está en marcha, ¿qué aportación hará Santander en el proceso?

– Aunque hay portafolios que han reducido su tamaño, crédito a la vivienda ha sido un motor muy dinámico de crecimiento en los últimos trimestres, en el cual hemos visto números récord en cuanto a la colocación de crédito en la historia del banco, entonces ese es sólo un ejemplo de lo que la banca puede hacer.

En la parte de Pymes yo creo que podemos ser un motor muy importante de crecimiento si tenemos la estructura adecuada por parte del gobierno y por parte de garantías; también en la parte del consumo, entonces al final de lo que hemos vivido en la pandemia, tenemos también situaciones claras que han sido positivas.

¿Qué se requiere para que el país entre en una dinámica de recuperación tras la caída de 8.5% del PIB en 2020?

– Es tremendamente claro, lo más importante se llaman vacunas, en la medida que tengamos la mayoría de la población vacunada, lleguemos a la inmunidad de rebaño y podamos abrir todos los negocios, la gente pueda circular libremente, ir a los cines, viajar, realizar todas las actividades, en ese momento la economía empezará a repuntar, entonces el factor más importante es ese. Aquí lo que es importante es que apoyemos al gobierno en la medida que nos sea posible para vacunar a la población; en la medida que lo logremos, la recuperación económica será mucho más rápida y ese es el factor principal.

El segundo factor sería que tuviéramos ya un poco más de certidumbre para que se generara más inversión, pero el principal es vacunas.

¿Cuál es el pronóstico del banco de crecimiento para el país este año?

– Es muy aventurado aún dar una cifra; la economía va a repuntar rápidamente en la medida que tengamos a la población vacunada. Esta fue una crisis particular, tenemos que seguirnos cuidando y en ese sentido, la única esperanza es que nos vacunemos rápido para que podamos volver a nuestras actividades formales y la economía empiece a jalar.

¿Cómo fue el proceso de Santander para adaptarse al confinamiento?

– En tres días sacamos a 100% de nuestra gente en las oficinas corporativas a casa. Sí hemos sufrido cosas, pero dentro de todo, ha sido un gran trabajo no sólo de nuestra institución, sino de nuestra gente, estoy admirado de cómo trabajaron y por otro lado, también tuvimos que trabajar con nuestros clientes para que adaptaran y utilizaran los recursos que ya teníamos enfrente, teníamos las apps, todos los medios digitales, canales, un parque de ATM de nueve mil 500 cajeros montados al rededor de la república.

¿La pandemia aceleró el uso de herramientas digitales, en cuánto?

– Veníamos como en tres millones 700 mil y cerramos en cinco millones; entraron muchos que pudieron estar muy reticentes en el pasado, estaban cómodos haciendo cheques, yendo a la sucursal a pagar el teléfono, la luz, el agua; aquí al final, como no podían salir, la gente empezó a hacer el esfuerzo de trabajar en la parte digital, y ahorita yo creo que esos no van a regresar a la sucursal. Es mucho más sencillo hacerlo desde vía digital y es mucho más seguro, más simple y fácil y esto yo creo que lo vamos a ver cada día más, esto llegó para quedarse.

¿Qué falta hacer para sumar al resto de los clientes al proceso digital?

– Todavía tenemos que mejorar en ese sentido y seguimos invirtiendo una buena cantidad de dinero en mejorar toda nuestra experiencia de cliente, mejorar todos los servicios.

¿Han tenido que cerrar sucursales, recortar personal o canalizarlo a otras áreas?

– Trabajamos con base en la ocupación hospitalaria de cada ciudad, entonces dependiendo de como vaya, somos mucho más cautelosos o mucho más agresivos; si vemos que una ciudad está en Semáforo Rojo y no hay capacidad hospitalaria, disminuimos el número de sucursales para que tengamos mucho menos gente en riesgo, cada semana operamos de manera diferente, dependiendo de cómo vemos.

El director de Santander México, Héctor Grisi, pide que se detonen las inversiones. / Foto: Cortesía

Avance de la bancarización

¿La banca electrónica ha sido un factor para impulsar la bancarización?

– En la App puedes hacer realmente todo, tenemos ya preestablecidos más de 30 diferentes pagos que puedes hacer de todos tus servicios.

El tema de domiciliar era en México como un tabú, como ‘¡ah, me van a debitar la cuenta de la luz y qué pasa si el recibo viene a lo doble!’, entonces tienes 48 horas para avisarnos que no estás de acuerdo y entonces te regresamos tu dinero y no te preguntamos nada.

Esa es la otra cosa, a la gente le da miedo ‘hablar, la aclaración, me voy a tardar seis meses’; no, tú tienes 48 horas cuando tienes tu cargo, te das cuenta pero dices no, yo consumo normalmente otro monto, entonces nos hablas en esas 48 horas, te regresamos tu dinero y lo tratas directamente.

¿Qué falta para captar al resto de clientes en el uso de la banca electrónica?

– Que la gente se convenza, hay cuentas de todo tipo. En Santander tenemos un producto para cada cliente, para lo que requiere, tenemos una tarjeta que se llama Tarjeta Free, que no cobra ni una sola comisión de nada, tenemos otra hipoteca que es la Hipoteca Plus, o sea, tenemos un producto que va de acuerdo con tus necesidades y tú lo puedes adaptar dependiendo de lo que quieras hacer.

Santander tiene una gran participación de mercado en hipotecas. ¿Qué avances tiene en los esfuerzos de bancarización en el país?

– Tenemos una marca que se llama Tuiio, que es nuestra unidad de inclusión financiera, tenemos más de 90 sucursales, yo te diría que en los lugares donde normalmente no ves un banco, son sucursales que están diseñadas de una diferente manera; por ejemplo, no tienen cajas, sino centros donde se atiende a la gente, le enseñamos a abrir una cuenta nivel dos, le damos crédito y es su primera cuenta. Mucha de la gente que tenemos en Tuiio tiene su primera cuenta.

Respecto a los financiamientos a los grandes proyectos de infraestructura, ¿hay confianza para apoyarlos?

– Si tu tienes una estructura de certidumbre que sabes que tienes un contrato, las reglas están claras, etcétera, encantado lo financias. Nosotros somos un banco que jugamos de manera importante en toda la parte de financiamiento de proyectos, yo me atrevería a decir, si no somos el más grande, somos de los más grandes en financiamiento de proyectos, y vamos a seguir y tenemos dinero para seguir trabajando en este sentido. Aquí lo importante es estar totalmente seguros que tenemos reglas claras, que tenemos certidumbre y un estado de derecho adecuado, con esas tres condiciones nosotros estamos perfectamente dispuestos a prestar dinero y de manera agresiva, a largos plazos y buenos costos.

CV

Héctor Grisi Checa

Formación: Es Licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde se graduó con honores.

Es Licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde se graduó con honores. Trayectoria: Ocupa el cargo de Presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Santander México, entre otros cargos, fue presidente ejecutivo y director general de Grupo Financiero Credit Suisse, de 2001 a 2015; y miembro del Comité Operativo de Américas.

La aportación a través de tuiio

Se trata de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) enfocada en el otorgamiento de crédito; se presentan como una financiera diferente, principalmente por ser el brazo social de una institución financiera de gran tamaño, como es Santander México, a diferencia de otras en el mercado, que incluso pueden ser entidades no reguladas (ENR).

Brinda dos tipos de créditos: el Crédiito Grupal, el cual se integra por un mínimo de 8 personas o el Crédiito Anímate, enfocado en las personas que quieren obtener mejores condiciones y beneficios, sin perder aquellos que han ganado por tu experiencia en otras instituciones.

84 municipios del país cuentan con el servicio de Tuiio, en los cuales hasta hace poco no contaban con servicios bancarios.

