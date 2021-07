Hijo menor de AMLO se contagió de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la conferencia de prensa de este martes que su hijo menor, Jesús Ernesto, se contagió de Covid-19.

Tras revelar que su hijo menor padeció Covid-19, el mandatario no dio más detalles sobre las fechas exactas en las que su hijo resultó positivo a coronavirus.

“Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía ya que a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá y los dos nos vacunamos con AstraZeneca”

El mandatario recalcó la importancia de vacunarse contra el Covid-19 y reiteró que tanto él como Beatriz Gutiérrez, recibieron la vacuna de AstraZeneca, misma que los protegió ante posibles contagios al convivir con su hijo tras confirmarse su positivo por Covid.

“No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero todo sea para ayudar a quitar miedos, temores y que ayude a quitar todos esos obstáculos porque se trata de vacunas que están demostrando su efectividad”.

Te puede interesar