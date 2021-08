La maqueta del Zócalo CDMX y otras que destacan en el mundo

En el Zócalo de la Ciudad de México se instaló una maqueta monumental de 16 metros de altura que es una réplica del Templo Mayor, con motivo de los ‘500 años de Resistencia Indígena’, pero en el Metro Zócalo también se ubica una representativa de México-Tenochtitlan; no obstante, la capital no es la única con este tipo de obras, en otros lugares del mundo también destacan algunas.

En la estación Zócalo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se encuentra la reconstrucción visual más certera y actualizada en todo el mundo del aspecto que debió tener el Recinto Sagrado de México-Tenochtitlan hacia 1521.

El encargado de ese proyecto fue Óscar Molina, profesor asociado de arte en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, instalando 47 imágenes reproducidas con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En 2010, Restauradores del INAH y estudiantes de la ENAP, realizaron trabajos de limpieza en las maquetas del centro histórico que se encuentran en el metro Zócalo. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Maqueta de bloques Lego y otras

Entre las maquetas del mundo destaca una construida con 70 mil bloques de Lego, de la Ciudad Prohibida.

Se trata de una obra del diseñador chino Li Zhining; una maqueta del famoso complejo palaciego de Pekín.

La insólita réplica fue expuesta al público en un jardín de infancia de la ciudad de Cantón. Zhining le dio a su creación un nombre muy patriótico: Soy chino.

Otra monumental obra se ubica en Hamburgo, un proyecto llamado Wunderland en donde se pueden ver algunas réplicas de zonas de Alemania, Suiza, Austria y Estados Unidos.

La construcción es un modelismo ferroviario y la han catalogado como la mayor del mundo.

Asimismo, en Nueva York, se puede conocer la maqueta más grande de la ciudad de los rascacielos, en el Museo de Arte de Queens.

La maqueta de casi 900 metros cuadrados se construyó como una celebración de la infraestructura municipal de la ciudad para la Feria Mundial del 64. “The Panorama of the City of New York” muestra Queens, Bronx, Manhattan, Staten Island y Brooklyn, con todo detalle.

