¡Llega el mes patrio! ¿Cuáles son los puentes y días festivos que le quedan al año?

Con la llegada de septiembre, México se prepara para los festejos de Independencia, como parte de los días festivos y puentes que aún le quedan al 2021, mismos que son similares a los que anunció la SEP en el calendario escolar del ciclo 2021-2022.

Pese a que septiembre es uno de los meses que menos días de descanso tienen por festivos, es un hecho que el 16 de septiembre es una de las tradiciones más celebradas en el país y día en el que muchos reciben descanso.

13 de septiembre

El primer día considerado festivo en septiembre es el 13 de septiembre, fecha en la que se conmemora la gesta heroica de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec ante las tropas de Estados Unidos. Sin embargo, este día no es considerado como descanso oficial, por lo que pese a que cae en lunes, no se suspenderán las actividades.

16 de septiembre

El jueves 16 de septiembre se conmemora el 211 aniversario del inicio de la guerra de Independencia de México, celebración que como cada año, consta de una ceremonia encabezada por el presidente de la República, la cual se lleva a cabo la noche del 15 de septiembre. Sin embargo, este año se desconocen las celebraciones debido a la pandemia.

De esta manera el jueves 16 de septiembre sí está contemplado como un día de descanso obligatorio por lo que escuelas y algunos centros de trabajo suspenderán actividades este día.

21 de septiembre

Otra fecha que no es considerada como descanso es el 21 de septiembre, misma en la que en este 2021 se conmemoran 200 años de la consumación de la Independencia de México, sin embargo, bastará con recordar la fecha debido a que no es día no laboral.

¿Cuáles son los días festivos y descansos que le quedan al 2021?

Con la llegada de octubre no se contemplan días de descanso avalados Ley Federal de Trabajo, por lo que será hasta noviembre cuando llegue el último puente de 2021.

Este será el lunes 15 de noviembre, fecha en la que se celebra la conmemoración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana.

Finalmente en diciembre contará con las clásicas fechas navideñas y de fin de año mismas que en este 2021 se celebrarán en sábado, por lo que para muchos será un descanso de fin de semana.

