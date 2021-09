Alcaldes electos exigen disculpa pública de Sheinbaum y renuncia de Martí Batres por ‘represor’

Las dirigencias nacionales del PAN y el PRD respaldaron a los alcaldes electos de oposición que ayer fueron agredidos afuera del Congreso local, y solicitaron una disculpa pública de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por estos actos.

Además, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió la renuncia del secretario de gobierno, Martí Batres, a quien llamó represor.

En este sentido, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, precisó que hechos como ayer le recordaron al ‘Halconazo’, por lo que dijo que tal parece que la ciudad ya retrocedió 50 años.

La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que presentará una denuncia en las próximas horas en la Fiscalía capitalina contra quien o quienes resulten responsables por los golpes que sufrió.

Santiago Taboada, alcalde electo de Benito Juárez, remarcó que el secretario de Gobierno, Martí Batres, le dio la bienvenida a los alcaldes de oposición con golpes, y que no ha entendido que la nueva realidad política de la ciudad es distinta.

La vocera de la unión de alcaldes de oposición, Sandra Cuevas, respondió que no le tienen porque pedir permiso a nadie para salir a caminar por la ciudad. Lo anterior como respuesta al secretario de gobierno, quien dijo que con una llamada los hubieran dejado pasar al Congreso sin ninguna traba.

“Llegamos los alcaldes y nos prohibieron el paso; nos dijeron claramente: ‘no pueden pasar y si pasan, nos los vamos a chingar y eso fue lo que paso. Y esa instrucción, no creo ni considero que lo haya dado la presidente de la Mesa Directiva del Congreso, porque si así fue que lamentable que la jefa de gobierno no tenga la capacidad para ordenar a su policía. Entonces que no piense en querer ser presidenta cuando no puede poner en orden a su propia policía”, apuntó.