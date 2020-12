Samuel García da mensaje de solidaridad ante la crisis por Covid en Nuevo León

A título personal, el senador con licencia Samuel García Sepúlveda externó su solidaridad a las familias de Nuevo León que están pasando por un momento difícil en la víspera de año nuevo por la pandemia del coronavirus.

En su mensaje de fin de año hizo el llamado ante la emergencia por el alza de contagios que saturó los hospitales y las muertes por Covid en el estado.

“Queremos mandar un mensaje de solidaridad, que no solamente se trata de ponerse los guantes por Nuevo León, sino de ponernos solidarios, de ponernos cubrebocas. Siendo muy solidario, no hay mucho que festejar este 2020, muchos han perdido un familiar, muchos perdieron su empleo, muchos fueron despedidos, obviamente no tendrán su aguinaldo y no saben qué pasará en 2021.

“Queremos dar un mensaje de ponte solidario, ponte buzo, cuídate mucho, no salgan, no hay necesidad de que el Gobierno nos cierre el comercio porque no hay necesidad de salir. Hay que ponernos solidarios, ayudar, no salir y mejor prepararnos para un 2021 que esperemos sea más positivo para todos, con mayor esperanza”, dijo.

Asimismo, dio su respaldo al Gobierno del Estado y a la Iniciativa Privada para realizar la compra de las vacunas.

Reprobó las trabas del Gobierno Federal contra esa acción encabezada por la IP y los gobernadores de la Alianza Federalista, que tiene como objetivo inmunizar durante el 2021 a la población.

Sobre la IP regiomontana señaló que ya se encuentra lista para vacunar a sus empleados y sólo falta que el Gobierno Federal vía la COFEPRIS dé luz verde.

“Es increíble que el Gobierno Federal quiera monopolizar las vacunas, si la IP tiene el dinero para adquirirlas y darle inmunidad a sus empleados: ¿por qué bloquearlas, Presidente?.

“Si el Gobierno del Estado y los municipios quieren y desean adquirir vacunas para acelerar tras la 'piscacha' que les llegó, la pregunta al Gobierno federal es por qué monopolizar, Gatell, las vacunas”.

“Ya hay empresas que tiene sus congeladores, ya hay vacunas como las de Inglaterra que no ocupan enfriarse, sean prudentes, sean solidarios, en otras palabras, déjense ayudar, dijo.

Agregó que en sus eventos de precampaña, la cual termina el próximo 8 de enero, seguirá respetando los protocolos de salud como la sana distancia, el uso de cubrebocas, no reunir a más de 20 personas.