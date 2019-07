La renuncia del Secretario de Hacienda 

Carlos Urzúa renunció ayer como Secretario de Hacienda, su renuncia no fue tersa, sino todo lo contrario. Los cambios de titulares se dan en los gobiernos, sin embargo, la salida del hasta ayer titular de Hacienda se da de la peor manera para el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No solo presentó su renuncia de manera pública, sino que en su texto señala que hubo discrepancias de manera económica, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento.

También Urzúa señaló que le impusieron funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Algo tuvo que pasar en las últimas horas para que un funcionario de primer nivel del gobierno presentara su renuncia de manera pública y con cuestionamientos tan duros contra el gobierno del cual era pieza fundamental.

Es alarmante la renuncia por muchas razones, por un lado, quiere decir que quien fuera responsable de las finanzas del país reconoce que se han hecho las cosas mal. Por otro lado, nos demuestra que el Presidente no escucha a nadie, la única razón es la suya y que aunque seguramente sabia que esto iba pasar no le importó.

López Obrador está empecinado en decirnos que todo está bien y no, no todo está bien. Hay una crisis en su gobierno, hay una crisis en su gabinete y si no es capaz él y su equipo de ver los focos de alarma que están por todos lados, las posibilidades de fracasar son mayúsculas.

La renuncia del Secretario de Haciendo no es menor, nadie debe minimizar el hecho, es un aviso de dimensiones inmensas. Es necesario que los gobernantes actúen con prudencia y responsabilidad, las omisiones pueden ser tan graves como la corrupción. De nada sirve un gobierno que se jacte de terminar con actos corruptos si es ineficiente y gobierna con funcionarios sin conocimiento.

El Presidente no debería estar tranquilo, debería replantearse su manera de hacer política. El estilo de descalificación y arrogancia no le viene bien a nadie, no estamos bien, no se puede estar bien después de la renuncia de tu responsable de finanzas, ojalá lo entienda.

Últimas palabras

Estamos en un país en dónde es mas oposición la voz de un expresidente que de los partidos políticos. No hay cuadros que hagan contrapeso, es una pena.

Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente las de Publimetro