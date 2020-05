Busca foro virtual compartir ideas para reactivar el turismo

Durante el Primer Foro Virtual organizado por Publimetro y la Universidad panamericana llamado Hacia la nueva normalidad: Retos de la comunicación turística en México los ponentes Claudia Chávez López, secretaria de turismo de Michoacán; Eduardo Baños Gómez, titular turístico de Hidalgo; y Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo en Tamaulipas, expusieron los retos y estrategias que enfrentará la industria una vez que pueda regresar a la nueva normalidad.

“Nos encontramos en un momento de incertidumbre, un momento vital para el presente y el futuro de la industria turística nacional e internacional y es por esto que el papel de estos foros, el de los empresarios, de todos los niveles de gobierno y de los medios de comunicación es vital para devolvernos no sólo la confianza en viajar en nosotros mismos, sino en aquellos que nos reciben en cualquier destino como parte de este gran sector”, dijo a manera de bienvenida José Lebeña, director editorial de esta publicación.

La secretaria Claudia Chávez presentó La nueva normalidad: Retos de la comunicación turística en México, en la que destacó que actualmente todos empezamos a ver cómo todos nuestros hábitos van a tener que cambiar, pues no se trata de volver a lo de antes sino a entrar a un periodo de nueva convivencia.

Aseguró que la tecnología va a ser una herramienta esencial en nuestro día a día y que se tiene que empezar a trabajar para que llegue a los lugares más apartados del país.

“Considero que no vamos a entrar a una nueva normalidad sino que vamos a construirla desde un pensamiento crítico y de cooperación , porque el pensamiento de antes era crecer y crecer, contaminar, excluir, acumular y la comunicación ahora será una herramienta esencial en una gran ciudad o una pequeña comunidad”, dijo la titular michoacana.

“Si somos inteligentes podríamos aprovechar un nuevo modelo de turismo en nuestro país y sobre todo poner las bases de un mundo mejor, establecidas en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en la que pide que nadie se quede atrás”, agregó.

Para el secretario Eduardo Baños Gómez, de Hidalgo, la humanidad vive una evolución disruptiva y puso como ejemplo que en la década de los años 60 del siglo pasado había la mitad de la población de la que se tiene actualmente, y que esta evolución transita sobre tres líneas fundamentales: globalización, demografía y tecnología, por lo que el mundo está cambiando a una velocidad asombrosa.

Añadió que en la globalización se encuentra la explicación de lo que está pasando ahora con el problema de la pandemia y que sí no se entiende el momento evolutivo de la humanidad nos quedaremos perdidos en lo que sigue, pero gracias a los avances científicos y tecnológicos esto nos va a permitir una recuperación mucho más rápida.

“Lo que tenemos que hacer es analizar a qué tipo de fenómeno nos enfrentamos, nadie quiere los desastres naturales o sanitarios, pero tenemos algo bueno, esto no es un terremoto, con él se destruyen la vida y la riqueza, ahora no, pues la riqueza expresada en infraestructura, puentes , caminos, hoteles, carreteras están intactas, no se ha caído ni una sola barda en los sitios turísticos y eso nos indica que la recuperación será mucho más rápida en este contexto que en cualquier otro fenómeno”, dijo Baños Gómez.

Agregó que analistas internacionales estiman que podrían ser unos tres años para llegar a niveles de recuperación antes del Covid y que el turista va a elegir ciertos nichos que le representen seguridad para él y su familia, prefiriendo los destinos cortos a los largos y, en ese contexto, los que están cercanos a las megalópolis van a tener una línea de oportunidad.

Tocó el turno a Fernando Olivera Rocha, titular de Turismo de Tamaulipas, quien expresó que su entidad también sufrió caídas importantes como en todos los destinos del país con una pérdida del 85% de habitaciones disponibles y que se tuvieron que tomar decisiones difíciles como cerrar las playas como Miramar, donde llega a tener 200 mil visitantes por día en temporada alta, o establecer arresto y multa de 3 mil 500 pesos para quien ingresara a alguna de ellas una vez que las cerraron.

Para Olivera Rocha la recuperación se dará a través de una nueva comunicación de marca en la que medios digitales y de comunicación serán determinantes para transmitir campañas bien enfocadas que comuniquen tranquilidad y seguridad sanitaria de los turistas, por lo que la credibilidad se volverá en el activo más valioso para que el destino sea recomendado por los propios visitantes.

Por lo anterior, Tamaulipas apuesta en materia turística a una estrategia de comunicación con engagement e inteligencia, basada en la empatía, transparencia, honestidad y una reacción con agilidad, tratando siempre de involucrar al consumidor buscando todos los canales con coherencia, proporcionalidad y sensibilidad.

Los tres ponentes concluyeron en que no se tratará de reinventarse, sino más bien que gobierno, sociedad y empresarios tendrán la responsabilidad de crear un nuevo comportamiento que respete las nuevas normas sanitarias y de convivencia, además de que se tendrá que trabajar en un marco de mayor cooperación entre todos los actores y comunicar la nueva realidad en esta etapa creando un discurso de solidaridad para que el turismo empiece a recuperarse.