Riviera Nayarit, el destino crea estrategias para reactivar el turismo

Richard ¿Hay algún cambio notable al día de hoy comparado con marzo cuando se tomaron las medidas de la sana distancia, en el desempeño de la actividad turística en la región?

—El día que el gobierno anunció las tres fases de apertura en base al semáforo, Nayarit estaba en color naranja, a pesar de ser un estado con poca población, los casos de Covid en decesos y contagios per capita han sido bastante altos. La cuestión es que Jalisco ya entró a rojo, somos vecinos y el primer punto de entrada es el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y, el municipio sur, vecino de Vallarta es Bahía de Banderas el cual está catalogado como zona conurbada, entonces, se está trabajando entre las autoridades estatales de Nayarit y Jalisco, las municipales y la industria hotelera en unir fechas de apertura. Antes de que el gobierno federal diera a conocer este semáforo se tenía pensado que había como una probabilidad el primero de junio, aunque algunos se fueron hasta julio, sin embargo, el gobernador de Nayarit, debido al sistema de semáforo, pidió que las dos últimas semanas de marzo nos amarráramos bien el cinturón, respetar la cuarentena y en esta semana tomar la decisión de apertura.

¿Cuáles han sido las acciones de promoción que han venido realizando para paliar un poco esta crisis generada por el Covid-19?

—Nos enfocamos mucho a lo digital y tenemos cuatro fases contempladas. La primera fue mucho de solidaridad, como todo el mundo, tenemos que serlo porque nos afecta a todos. Muy activos en redes sociales en la que los hoteleros, prestadores de servicios turísticos y restaurantes tuvieron oportunidad de hacer tours virtuales de los hoteles, ciertas recetas de comidas y bebidas, recorridos turísticos, clases de yoga y de meditación. Por ejemplo en el pueblo de San Pancho está el Circo de los Niños que fue fundado por Gilles Ste'Croix, uno de los colaboradores del Cisque du Soleil, que son muy activos y cada año hacen un muy buen programa y estos también fueron mostrados, entonces, hemos tenido muy ocupados a los que siguen las redes sociales de Riviera Nayarit. Por otra parte, el departamento de promoción y ventas todos los días ha tenido un webinar dirigido a la industria turística o consumidor final en los mercados donde hacemos promoción. Por parte de relaciones públicas nos hemos ido adaptando a lo que nos han pedido los medios en distintos mercados y tenemos que ver sus necesidades, por ejemplo España, a las dos semanas de cuarentena, estaban desesperados por tener una nueva receta, los españoles son los que más salen a consumir en restaurantes y bares por lo que nos dieron la oportunidad de que a nuestra embajadora de Gastronomía, Betty Vázquez, cuyo restaurante El Delfín está en San Blas, enviara una receta de Ceviche de San Blas, nuestro mixólogo Israel Díaz mandará la receta de una bebida. Interesante, porque España en ese momento estaba muy golpeado y querían imágenes de playas bonitas, así que mandamos imágenes de Islas Marietas y lo publicó El País en primera plana. Cada nación ha ido reaccionando distinto a la pandemia en lo que han buscado. Tenemos también la fase de “mira lo que te espera” porque la gente está pensando en viajar, de hecho, los touroperadores carreteros que trabajan con Guadalajara, Morelia y El Bajío ya están preguntando que cuándo se abren los hoteles y las playas. Esto nos recuerda al H1N1 porque fue el primer turismo que visitó el Pacífico mexicano. Más adelante iniciaremos con otra fase que es “paga ahora, viaja después” para que aquel que se siente cómodo porque sí se guardó en la cuarentena va a tomar su coche porque puede viajar entre cuatro y siete horas y va a ser el primero en llegar, posteriormente tendremos ya la fase de aquel viajero que sí se puede subir a un avión como lo es CDMX y Monterrey.

¿Qué medidas sanitarias se piensan tomar en el destino para darle confianza a los visitantes?

— Tenemos cadenas hoteleras importantes y también los hay que son locales, no somos una autoridad sanitaria por lo que hicimos una guía de mejores prácticas de bienestar turístico basándonos en lo que la OMS dio a conocer y también lo del Centro de Control de Epidemia de Atlanta, también lo que han hecho países como Canadá, Estados Unidos, Singapur y Nueva Zelanda. Por ejemplo la cadena Riu desarrolló sus propios protocolos, lo mismo que AMResorts o como Barceló, lo que quiero decir es que las muy grandes ya tienen sus propios protocolos. Esta guía la creamos para hoteles más pequeños, por ejemplo, solamente en Nayarit se ubican los tres hoteles Marival, o como hoteles boutique muy únicos como Casa María, en Bucerías, Garza Canela, en San Blas, o los pequeños en San Pancho, al final, les sirve de guía porque está basada en las mejores prácticas, por ejemplo a Singapur, Portugal y Nueva Zelanda se les ha alabado mucho esas prácticas en la reapertura de sus centros turísticos. Nosotros la proporcionamos y es responsabilidad de cada hotel que las adapte, pero sí trabajamos muy de cerca con ellos para que estén preparados en cómo atraer nuevamente al turista.

¿Impactará en el precio de los servicios turísticos las nuevas medidas de higiene y seguridad que se establecerán?

—Creo que sí, porque los hoteles tendrán que hacer inversiones en equipamiento como mascarillas, protectores, guantes, y todo lo que ya conocemos porque hay que darle certeza al turista que un empleado no lo va a contagiar y viceversa, aunque esas medidas ya las toman las líneas aéreas antes de que aborde el pasajero y es algo que monitoreamos para ver cómo evoluciona esa medida para que el viajero tampoco lleve el virus a otra parte.

¿Cómo piensan enfrentar el reto de la situación económica en el que aparentemente no habrá tanta liquidez en la gente?

—Será todo un reto, por ejemplo, en verano la afluencia de canadienses es muy baja, que tradicionalmente se mantienen una o dos frecuencias semanales desde algunas ciudades, entonces Canadá no nos va a visitar hasta octubre o noviembre. En el de Estados Unidos hay muy pocos vuelos, entonces nuestros esfuerzos van a ir dirigidos al turismo nacional, al mexicano que siguió trabajando, al que quiere viajar, y estamos trabajando con instituciones bancarias para que se pueda trabajar 12 meses sin intereses para activar “Viaja ahora y paga después”, que sean facilidades para quienes nos hemos cuidado y respetado esta cuarentena ya queremos salir de casa y ver algo distinto, además, creo que la gente ya quiere salir a tomar el sol y estar en traje de baño, entonces sí se está trabajando para que sea más fácil pagar un viaje aunque no se esté tan bien económicamente, si te has dado cuenta las líneas aéreas están sacando unas súper ofertas para fomentar el turismo.

¿Cuáles son las principales virtudes que destacas del destino?

—Es un destino que no es masivo, cuenta con 307 kilómetros de costa, aunque los 23 pueblos costeros que el turista puede visitar llegan hasta 170 o 180 kilómetros , entonces es un destino ideal para no sentirse abrumado con mucha gente alrededor. También contamos con mucho ecoturismo para la gente que quiere ver la naturaleza o realizar actividades.