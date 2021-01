Conoce los secretos para que seas un inversionista ganador en este 2021

Ganar: El arte de invertir en Estados Unidos es un manual bastante didáctico para convertirse en un exitoso inversionista extranjero en Estados Unidos. Publimetro charló con él para que nos revelara sus secretos y esto fue lo que nos dijo:

Cuéntanos de qué trata Ganar: El arte de invertir en Estados Unidos

—Llevo trabajando e invirtiendo en ese país desde hace 20 años y en este tiempo he visto las complicaciones que llegan a tener los inversionistas por falta de conocimiento. Muchos de

El libro tienes un costo aproximado de 169 pesos en su versión digital. / Winning the book

ellos piensan que con una visa de turista pueden llegar a hacer negocios, corriendo ciertos riesgos como la deportación. A través de los años fui viendo y viviendo muchas circunstancias, en algún momento tuve que regresarme a México para cambiar de estatus y obtener las visas correspondientes el cual me llevó más de seis meses hacer todo ese proceso. Se trata de una guía práctica que lleva de la mano a la persona que quiera invertir en el país norteamericano el cual aborda desde el tema de las visas, las entidades, los análisis que considero se deben de manejar y, hago un pequeño paréntesis en esto nada más para hacer referencia: estudié en la Universidad de Nueva Orleáns y después tomé mi Diplomado de Bienes Raíces en Harvard, en Boston; hice en el Ipade el programa de Alta Dirección y estudié infraestructura en Londres. Lo que plasmo en este libro son, precisamente, la forma de análisis que me enseñaron a estudiar en todas esas instituciones académicas.

¿A quién va dirigido este libro?

—Está enfocado a la persona que quiere invertir principalmente, sin embargo, todo este caso de análisis te sirve si deseas hacer un negocio en México o utilizarlo para hacer cualquier tipo de negocio en cualquier lugar del mundo. El análisis que te enseñan en Boston, Inglaterra o el Ipade es algo totalmente abierto, entonces, aunque sí soy específico en tema de visas, entidades o fiscales y la recomendación del equipo idóneo que debes armar para estar en Estados Unidos, digamos que el 80% de los temas está enfocado a los inversionistas y el otro 20% para cualquier persona que quiera aprender de negocios.

¿Quién es Alejandro Dabdoub para escribir sobre este tema?

—Empecé a los 17 años, hubo un concierto y aún no tenía mayoría de edad, entonces con un amigo hicimos un concierto de Timbiriche en la Universidad Anáhuac y este fue mi primer negocio. A los 18 años puse mi primer empresa, que era de mercadotecnia, donde llevaba

Alejandro Dabdoub hizo su primer negocio a la edad de 17 años. / Winning the book

artículos promocionales a México para las empresas. Todo este tiempo, paralelamente, estuve trabajando en la empresa familiar y, después estuve en temas de venta de seguros. A los 26 años, porque fui muy malo en la escuela, me fui a estudiar a Nueva Orleáns y cuando regresé, una vez que concluí mi carrera, es cuando ya empiezo a ser un poquito más activo en los negocios. Inicié inversiones en construcciones de departamentos en Houston con una empresa donde, afortunadamente, 15 años después me invitan de socio, o sea, primero hay que probar que sí funcionas bien, y, en este ínter, pongo en México restaurantes como el “Alsace” en 2004 en Polanco, o “La Tabern”, del que, derivado de la venta de vinos y licores ahí, puse una importadora de vinos que se llamaba “Bodega de Vinos” y, derivado de este, puse tiendas de vino que se llamaban “Enology”, en Polanco y Pedregal. Al mismo tiempo que trabajaba con los restaurantes, fui productor de tres películas: Propiedad ajena, Ángel Caído y Desafío. Estuve en esta actividad por la pasión que le tengo a la fotografía. Pasando esta etapa conocí a un grupo de constructores en México y, por una razón o por otra, terminan invitándome a participar con ellos y ahora soy socio en diferentes empresas donde construimos, desarrollamos, tenemos fondos de inversión en México y, a la vez, armamos fondos de inversión en Estados Unidos, para atraer capital mexicano. Los movimientos de capitales entre ambos países se han dado toda la vida, por lo que, gente que quería diversificar sus portafolios le ofrecimos un fondo de inversión enfocado a departamentos, este se cierra y abrimos un segundo que estamos trabajando en este momento.

¿Te consideras un business man innato?

—¡Me encanta!, y lo que más me gusta es que una cosa te va llevando a otra, un poquito de lo que te platicaba del tema de los vinos, primero empezó el restaurant, luego los licores y después las tiendas, entonces, la verdad es que, cuando tienes ganas de hacer las cosas, permites que las cosas fluyan y una de ellas te lleve a la otra. Es un poquito de lo que pasa aquí en el libro, veo que mucha gente tiene preocupaciones por no saber o por falta de conocimiento para irse a Estados Unidos y me decido a escribirlo para contarles mi experiencia de 20 años, que la plasmo aquí, para que se ahorren mucho tiempo y dinero en abogados y contadores. Todos los errores que ya pasé traten de evitarlos.

¿Invertir en Estados Unidos es complicado y de alto riesgo? ¿Qué opinas?

—Si tienes y sabes utilizar la información es muy sencillo. La parte complicada es, principalmente, por falta de conocimiento y, entonces, es cuando te cuesta más trabajo, pero yo te diría que no es difícil, sino solamente hay que tener la información y saberla aplicar. Los riesgos pueden ser los mismos o menores que en otros países porque se cuenta con un aspecto legal que está muy protegido, se tienen créditos bancarios muy especializados y la verdad es que, yo que tengo constructoras aquí y allá, sí podría decir que los retornos en porcentaje son muy similares, la única diferencia que se tiene es que en México se tiene un tipo de cambio volátil y, normalmente, en Estados Unidos el dólar es muy estable.

¿Alguna recomendación que quieras hacerle a nuestros lectores para mejorar sus finanzas?

—Lo principal que recomiendo es que no se tengan deudas en tarjetas de crédito, pues es el más caro que pueda existir. Con el dinero extra que cuenten traten de pagar deudas y hagan un ahorro. De acuerdo con las encuestas que estuve viendo del Banco de México, están previendo que el dólar se cotice a finales de este año entre 21 y 22 pesos, entonces, sí les sobra un poquito de capital inviértanlo en dólares, que podría darles un retorno de un 7 a 11% y, lo más importante, que vayan a la página www.winningthebook.com y compren el libro.