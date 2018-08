'Maravilla' Martínez acepta darle la revancha a Julio César Chávez Jr.

Hace casi seis años, el 15 de septiembre del 2012 Sergio Martínez derrotó a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime lo que le valió obtener el título de campeón de Peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo y al mismo tiempo acabó con una racha invicta del 'hijo de la leyenda’ y posiblemente en noviembre sea la pelea donde ‘el junior’ tenga la revancha frente al argentino.

A través de su cuenta de Twitter, Chávez Jr. fue certero y escribió lo siguiente: "Peleo vs Sergio Mora el 7 de septiembre en 171 libras. De salir victorioso, me gustaría que Sergio 'Maravilla' Martínez me diera la revancha que nunca tuvimos! Nunca es tarde Maravilla”.

En respuesta al mensaje del pugilista mexicano, ‘Maravilla’ replicó: "Exacto, nunca es tarde y volvería a pelear sólo por esa revancha. Aceptas? Estás seguro? Te propongo noviembre”.

Exacto, nunca es tarde y volvería a pelear solo por esa revancha. Aceptas?? Estás seguro?? Te propongo Noviembre. — Sergio Martínez (@maravillabox) August 7, 2018

