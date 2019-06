Martino recomienda no ‘inflar’ a Uriel Antuna

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, comentó que a pesar de los tres goles que marcó Uriel Antuna ante Cuba en la Copa Oro, el joven delantero no debe desubicarse pues apenas comienza su carrera profesional y le recomendaría no escuchar comentarios de los medios de comunicación.

“Ojo, él no se puede desubicar, tiene que ser cuidadoso, los jóvenes pueden llegar a confundirse por los comentarios luego de un partido así. Lo mejor es llevarlo con calma y que sea cuidadoso”, comentó en conferencia de prensa.

"Sinceramente lo primero que le diría: 'no escuches demasiado, no entres tanto en las redes sociales, no veas demasiados programas'. No seremos nosotros acá dentro los que desubiquemos al chico, pero para alguien que recién empieza no fue más que una buena noche”, añadió.

Uriel Antuna tiene 21 años de edad y juega con Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de Estados Unidos, pero pertenece al Manchester City tras ser adquirido de la cantera de Santos Laguna en 2017. También jugó con el Groningen de Holanda.

