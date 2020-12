"No bebía ni en Navidad", los secretos de CR7 para mantenerse en forma

Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los mejores futbolistas de la actualidad; sin embargo, para llegar al nivel que tiene, ha sido un camino lleno de sacrificios, hecho que no es un secreto, pues todo mundo sabe que el delantero portugués es extremadamente cuidadoso en cuanto a su activación física y lo los alimentos que ingiere.

Dimitar Berbatov, leyenda del futbol búlgaro y ex compañero del Comandante con el Manchester United, confesó algunos de los secretos del astro luso, con los que se cuidaba para mantenerse en forma, y no únicamente por el aspecto físico, sino por lo que podría aportar dentro del terreno de juego.

"En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores, la pasábamos de maravilla, pero él siempre fue muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio, luego se quedaba a hacer trabajo extra, acababa e iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor", confesó Berbatov.

El ex futbolista búlgaro se dijo sentir afortunado por compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, aunque reconocer que entrenar con él "era como una guerra". "Él no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chavo que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo".

Finalmente, Dimitar Berbatov está seguro que después de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, vendrán más figuras del futbol internacional, aunque no sabe si en determinado momento, puedan superar lo hecho por el portugués y argentino. "Hasta que Cristiano y Messi no cuelguen las botas, no nos daremos cuenta de la dimensión de estos dos deportistas que ahora vemos cada día".

