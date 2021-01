El Barça posterga elecciones presidenciales por pandemia del Covid-19

Las elecciones presidenciales del FC Barcelona, previstas para el domingo 24 de enero, han sido aplazadas y sin nueva fecha debido a la situación actual de la pandemia y, la Junta Gestora del club, ha pedido a la Generalitat un decreto que permita el uso del voto por correo para estos comicios.

Este viernes el Govern y el FC Barcelona mantuvieron una reunión virtual de trabajo para abordar la celebración de las elecciones a presidente y Junta Directiva, en el contexto de la pandemia por Covid-19, y tras la misma el club decidió aplazar la fecha electoral.

El Govern trasladó que en la actual situación epidemiológica no era posible autorizar el desplazamiento fuera del municipio a los socios y socias que no dispongan de su electoral dentro de su término municipal el próximo día 24 de enero, dada la elevada movilidad que ello supondría.

ℹ️ ELECTIONS 2021: Date of the elections for the presidency of FC Barcelona will have to be postponed.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2021