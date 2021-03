Mueren nueve futbolistas y su DT en accidente automovilístico

El futbol mundial se viste de luto, luego del fallecimiento de nueve futbolistas y el director técnico del Makarie FC de la Sierra Leona, al oeste de África.

El equipo iba de regreso a su ciudad tras disputar un partido en un festival, y en el trayecto rumbo a casa, fue cuando el autobús en el que viajaban se estrelló, dejando a nueve futbolistas sin vida y al director técnico.

La noticia causó conmoción a nivel mundial durante las últimas horas; incluso, la FIFA lamentó lo sucedido mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

"La FIFA está consternada y entristecida por la trágica muerte de nueve jóvenes futbolistas y el entrenador de la comunidad del Makarie FC, tras un accidente de tráfico en Sierra Leona. La FIFA y el presidente de la FIFA expresan sus condolencias a sus familias y seres queridos en este momento difícil", escribieron.

FIFA is shocked and saddened by the tragic death of nine young footballers and the community coach of Makarie FC, following a road accident in Sierra Leone. FIFA and the FIFA President express their condolences to their families and loved ones at this difficult time.

— FIFA.com (@FIFAcom) March 2, 2021