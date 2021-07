Grandes figuras del tenis que rechazaron los Juegos Olímpicos

La lista de grandes figuras del tenis que no asistirán a los Juegos Olímpicos de Tokio se ha incrementado luego del anuncio de Roger Federer que decidió no ir debido a una lesión.

La baja del suizo se une a otras importantes como la de Serena Williams, Rafael Nadal, Nick Kyrgios, entre otros.

La menor de las hermanas Williams dijo que no se sentía con ganas de acompañar a la delegación estadounidense, de ahí su decisión.

“Hay muchas razones por las que hice mi decisión olímpica. No quiero… No me siento con ganas de ir con ellos hoy. Quizá otro día. Lo siento. En el pasado ha sido un lugar increíble para mi, pero realmente no he pensado en ello, así que seguiré sin pensar en ello”, declaró.

Por su parte el español Rafa Nadal argumentó no sentirse al ciento por ciento físicamente y prefirió cuidarse para hacer más larga su carrera profesional.

“Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar. Tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando”.

El austriaco Dominic Thiem es otro que decidió no acudir a la cita olímpica debido a que no tuvo un buen inicio de año y no estaría en su mejor nivel en la justa.

“Tengo algunas noticias tristes que compartir con ustedes. Después de hablar con mi equipo y analizar la situación, he tomado la muy difícil decisión de renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio”, añadiendo que su “2021 no había empezado como quisiera” por lo cual no se encuentra preparado para “dar su mejor versión en Tokio”.

La decisión de Nick Kyrgios tuvo que ver con la falta de público en las pistas japonesas: “Es mi sueño representar a Australia en los Juegos Olímpicos y sé que puede que nunca vuelva a tener esta oportunidad. Pero también me conozco a mí mismo. El pensamiento de jugar delante de estadios vacíos no me sienta bien. Nunca lo he hecho”.

