Las últimas máscaras y cabelleras que han caído en Triplemanía

La expectativa alrededor de Triplemanía XXIX es alta, esto gracias a su gran cartel, el cual será estelarizado por Psycho Clown, quien tendrá una lucha de apuestas de máscara vs cabellera ante Rey Escorpión.

Una lucha que sacará chispas en el ring de la Arena Ciudad de México, en donde Psycho buscará dedicar una victoria a su fallecido padre, el ex gladiador Brazo de Plata.

Pero como es una tradición, Triplemanía ha contado con grandes luchas de apuestas, y aquí te contamos cuales han sido las más recientes.

Triplemanía XXVIII

Pagano vs Chessman (Cabellera vs Cabellera)

El Noa Noa Style hizo valer todo su poderío y su experiencia en lo extremo para vencer al asesino de la luz roja, en un evento que quedó marcado por la pandemia, en donde se realizó el evento sin público.

Triplemanía XXVII

Blue Demon Jr. vs Dr. Wagner Jr. (Máscara vs Cabellera)

El heredero del geniecillo azul superó al Galeno del mal en una lucha en que los vástagos se vieron involucrados. La lucha quedó marcada por el ‘tabicazo’ de Blue Demon a Wagner para conseguir su cabellera.

Triplemanía XXVI

Lady Shani vs Faby Apache (Máscara vs Cabellera)

Lady Shani consiguió uno de los triunfos más importantes en su carrera al rapar a la veterana gladiadora.

Triplemanía XXVI

L.A. PARK vs Hijo del Fantasma vs Psycho Clown vs Pentagón Jr. (Póker de ases)

Tras una lucha en jaula, L.A. Park se enfrentó en un mano a mano contra Hijo del Fantasma. Con una lucha sangrienta, la huesuda consiguió vencer al heredero del Fantasma.

Triplemanía XXV

Psycho Clown vs Dr. Wagner Jr. (Máscara vs Máscara)

En un mano a mano de alarido, fue el psicópata del ring quien se llevó la máscara más valiosa en su vitrina.