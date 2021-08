Cristiano Ronaldo confirma su salida de la Juventus… ¿próximo destino?

El nombre de Cristiano Ronaldo ha sido muy sonado durante las últimas horas, pues el atacante luso fue vinculado con el Manchester City; sin embargo, el panorama cambió, ahora todo indica que volverá con el Manchester United.

Esta mañana Massimiliano Allegri, director técnico de la Juventus, confirmó en conferencia de prensa que Cristiano Ronaldo les comunicó que no jugaría más con el equipo, razón por la que no fue convocado para el duelo de mañana ante el Empoli en la Serie A.

“Ayer Cristiano me dijo que no tienen ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana“, mencionó el estratega.

Comenzó la conferencia de prensa.



🎙 Allegri: "Ayer @Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana."#JuveEmpoli — JuventusFC (@juventusfces) August 27, 2021

Es importante recordar que el portugués tiene contrato con la Juventus de Turín hasta junio de 2022.

Las próximas horas serán claves para la negociación entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo, pues los Red Devils ya realizaron una oferta formal, la cual no hizo el Manchester City, por lo que está fuera de la negociación.

Incluso, el delantero portugués le habría comunicado a su agente, Jorge Mendes, su deseo por volver con el Manchester United “lo antes posible”.

