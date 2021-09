Pelé manda alentador mensaje desde el hospital

Ante algunos rumores a su alrededor, el ex futbolista Pelé mandó un alentador mensaje a todos sus seguidores sobre su estado de salud.

A través de redes sociales, el tres veces campeón del mundo con Brasil afirmó que se encuentra bien, esto después de la operación de colón que se sometió hace unos días.

“Me estoy recuperando bien”, dijo el astro en sus redes sociales.

O’Rei Pelé realizó esta publicación con el objetivo de mandar un mensaje de condolencias para el cantante Roberto Carlos, quien perdió a uno de sus hijos, víctima del cáncer.

“Que Dios le consuele el corazón y que esté rodeado de cariño y luz”, escribió el jugador junto a una fotografía de ambos tocando la guitarra.

Hasta el momento, la fotografía ha superado las 137 mil reacciones, todas positivas para el astro de la verde amarela.

De acuerdo al último boletín difundido por el mismo ex futbolista se encuentra recuperándose en una Unidad de Terapia Intensiva tras la operación para retirarle una “lesión sospechosa en el colon”.

Edson Arantes Do Nascimento Pelé fue internado el pasado 31 de agosto por esta situación médica; Hasta este miércoles, el Hospital Israelita Albert Einstein no ha dado novedades sobre la salud del ex jugador.