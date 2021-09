NBA Week Ciudad de México celebrará crecimiento del basquet y la liga en el país

La National Basketball Association (NBA) anunció los planes para realizar la primera NBA Week Mexico City 2021, presentada por AT&T, una celebración de varios días para festejar el crecimiento del basquetbol y de la liga en México antes de arrancar la emblemática temporada 75 de su historia.

NBA Week Mexico City 2021, que se llevará a cabo del jueves 23 de septiembre al domingo 3 de octubre, contará con una amplia gama de experiencias para aficionados y jugadores, incluidas actividades interactivas con temas relacionados al basquetbol, programación de desarrollo de basquetbol juvenil y de élite, y la primera cumbre de innovación virtual con oradores de toda la familia de la NBA, encabezada por el Comisionado Adjunto y Jefe de Operaciones de la NBA, Mark Tatum, y el Presidente de la NBA 2K League, Brendan Donohue. Los aficionados pueden participar y acceder a información adicional, contenido exclusivo y más, registrándose en www.nbaweek.com.mx.

“La NBA tiene aficionados y socios increíblemente dedicados en todo el país, y la NBA Week Mexico City es la culminación de su continuo apoyo”, dijo el Vicepresidente y Director General de la NBA en México, Raúl Zárraga. “Estamos comprometidos con involucrar a los aficionados y jugadores en México de maneras nuevas y únicas, y nos mantenemos enfocados en crear más oportunidades para que todos disfruten del juego. Nunca hemos estado más entusiasmados con el futuro de la NBA en México y esperamos celebrar nuestra temporada del 75 aniversario con aficionados de todo el país”.

Las actividades iniciales de la NBA Week Mexico City 2021 incluyen:

NBA Cave (23-26 de Sept.)

NBA Cave es una experiencia para aficionados, que se llevará a cabo junto a la NBA Tienda en Polanco y ofrecerá a los aficionados una amplia variedad de juegos y actividades con temática de basquetbol.

Juegos de Exhibición de la NBA Academy (24-25 de Sept.)

Jugadores de la NBA Academy Latin America, la NBA Academy África y la organización con sede en Atlanta, The Skill Factory, competirán en juegos de exhibición en La Loma Centro Deportivo en San Luis Potosí, el hogar de NBA Academy Latin America. Los juegos se transmitirán en vivo en www.nbaweek.com.mx y serán narrados por Álvaro Martín y el analista Carlos Morales.

NBA Locker Fan Experience (24-26 de Sept.)

Doce casilleros, cada uno con un hecho histórico único de la NBA, se colocarán en todo el centro comercial Antara, en la Ciudad de México, como parte de una búsqueda del tesoro de la NBA. El mapa estará disponible en www.nbaweek.com.mx. La NBA Locker Fan Experience también ofrecerá contenido digital interactivo, oportunidades para tomar fotografías y más entretenimiento para los aficionados.

Her Time To Play Clinic (25 de Sept.)

La ex jugadora de la WNBA, Allison Feaster, y personal de la NBA dirigirán una clínica virtual de basquetbol y desarrollo de liderazgo para niñas de 13 a 16 años. La NBA y la WNBA crearon Her Time To Play en 2018 para inspirar a la próxima generación de niñas a jugar basquetbol de una manera positiva y saludable, y brindarles formas de interactuar entre sí, a través del juego.

Finales Jr. NBA México (26 de Sept.)

Dieciséis de los mejores jugadores y jugadoras juveniles de México competirán en un desafío de habilidades virtuales, a través de la aplicación HomeCourt, como parte de las Finales del Jr. NBA México 2021. Los mejores jugadores y jugadoras de las eliminatorias (del 8 al 21 de septiembre) en HomeCourt, obtendrán un lugar en las Finales. Los equipos ganadores de ambas ramas (4 jugadores y jugadoras de cada uno) serán coronados. Las Finales del Jr. NBA México se transmitirán en vivo por www.nbaweek.com.mx el domingo 26 de septiembre a las 12:00 p.m. de la CDMX.

NBA Time Machine Experience (28 de Sept.)

Trece afortunados influencers se unirán a una leyenda de la NBA para una experiencia en la que revivirán un juego clásico de la NBA y participarán en una sesión de preguntas y respuestas en vivo.

Innovation Summit, Presentado por SAP (29 de Sept.)

El primer NBA Week Mexico City Innovation Summit presentado por SAP, reunirá a expertos de una amplia gama de industrias incluyendo deportes, entretenimiento y tecnología, para una serie de páneles virtuales.

Los ponentes invitados incluirán al Comisionado Adjunto y Jefe de Operaciones de la NBA Mark Tatum; el Presidente de la NBA 2K League Brendan Donohue; el Vicepresidente Senior, Jefe de Estrategia Global e Innovación de la NBA Matt Wolf; el Vicepresidente Senior, Jefe de Gaming y Nuevos Emprendimientos Comerciales de la NBA Scott Kaufman-Ross; la Vicepresidenta de Operaciones Comerciales y Marketing de equipos de la NBA Stacy McWilliams; el Vicepresidente Ejecutivo de Ingresos, Marca y Comunicaciones de los San Antonio Spurs Brandon Gayle; Director de Innovación y Soluciones de SAP México Rosendo Pérez; la Vicepresidenta y Gerente General de Soluciones y Ventas Comerciales de AT&T México Ana Michelle; y la Consultora científica del Gatorade Sports Science Institute Latin America Lourdes Mayol.

Los panelistas discutirán la próxima temporada del 75 aniversario de la NBA, la innovación en la liga y sus equipos, el negocio de los deportes, las apuestas deportivas, los esports y la NBA 2K League, una liga profesional de esports cofundada por la NBA y Take-Two Interactive Software. , Inc. (NASDAQ: TTWO), que se lanzó en 2018 y cuenta con los mejores jugadores de NBA 2K del mundo.

NBA Beyond the Lines Art Exhibition (Oct. 1-3)

El trabajo de artistas locales que muestran el espíritu de la NBA se exhibirá en la Exposición de Arte NBA Beyond the Lines, que se ubicará en Lago Tanganica 67, Polanco.

Los aficionados en México pueden encontrar más información sobre la NBA en NBA.com/Mexico, en Facebook (@NBAMexico), Twitter (@NBAMEX) e Instagram (@nbamex), y usar los hashtags #NBAMexicoWeek y #NBA75.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV