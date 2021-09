Ana Paula Vázquez quiere triunfar en Mundial y brillar en los Juegos Olímpicos

Con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, la arquera Ana Paula Vázquez se alista para afrontar su reto más cercano, el cual es el Mundial de Tiro con Arco.

En conferencia de prensa, la juvenil arquera, que vivió su primera experiencia olímpica en Tokio 2020 afirmó que las lecciones que le dejaron Aida Román y Alejandra Valencia han sido muy útiles para sus competencias.

“Tokio fue solamente el resultado del trabajo previo, pero más que en Tokio tuve lecciones de ellas en las Copas del Mundo. Aida me hizo este comentario que es justamente el que voy a hacer en el Mundial.

Arriésgate en las competencias, porque si no te arriesgas en las competencias y si lo haces en los entrenamientos, no lo vas a querer hacer y es un ciclo que nunca termina. A final de cuentas no es la. competencia lo primordial, la competencia primordial es Juegos Olímpicos.

Entonces, sí me puedo arriesgar en otras competencias, para al final ver qué resulta, que no y generarme más confianza y seguridad a la hora de estar en unos Juegos Olímpicos y Ale me pide que disfrute lo que hago y que lo siga haciendo con pasión, afirmó Ana Paula a Publimetro.

Por otra parte, explicó que competencias son las que afrontará en el mes de septiembre, en donde busca llevarse el triunfo.

“A finales de este mes, se viene el Mundial donde se compite en individual y mixto. Siempre en mixto se decide ahí en la competencia, pero en equipo ya está determinado y obviamente en individual también.

Luego se vienen las finales de Copas del Mundo que son distintos al Mundial. La Final de Copas del Mundo es de Hyundai y las ocho mejores clasificadas en las tres Copas del Mundo del año, son las que van a esa Final de Copa y es solamente un día, debido a que por sorteo se sacan las llaves eliminatorias y solamente son rondas individuales”, dijo la arquera.

Ana Paula Vázquez no siente presión en sus competencias.

También, la atleta olímpica reveló cuál es su trabajo que realiza para afrontar competencias tan importantes.

“Normalmente trato de no tener expectativas, porque pueden pasar dos cosas: tener metas altas, que no pase y me duela mucho y la otra, tener expectativas muy bajas y conformarme con eso. Bueno, hay veces que las superas y se siente bonito, pero no es el caso.

Yo estoy trabajando ciertas cosas técnicas y mentales. El plan que tenemos mi psicóloga, entrenador y yo, es poner a prueba en ese tipo de competencias de alta presión, estas cosas que cambiamos, según vimos lo que pasó en Tokio hicimos unos cambios que vamos a poner a prueba en estás competencias para ver cómo funcionan.

Ahorita están funcionando bien, pero porque no tengo alta presión. Vamos a ir a esas competencias a ver qué pasa y si salen las cosas como lo planeamos, pues habrá buenos resultados”, estableció la arquera que en su próxima competencia suplirá a la coreana An Son.

La final del Mundial, al igual que la final de la Copa del Mundo de tiro con arco se realizarán en Yankton, Estados Unidos.