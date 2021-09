Asaltan casa de Reece James; le roban medalla de Champions League

Reece James, jugador del Chelsea, reveló mediante su cuenta de Instagram que un grupo de ladrones asaltó su casa mientras él disputaba el partido ante el Zenit, correspondiente a la jornada 1 de la UEFA Champions League.

Desafortunadamente para Reece James, los delincuentes hurtaron lo que había en su caja fuerte, que era la medalla de la pasada Champions League que conquistó con el Chelsea, la medalla de la Supercopa de Europa y la medalla de subcampeón de la Eurocopa 2020 que ganó con la Selección de Inglaterra.

“Estas medallas se ganaron en representación de Chelsea e Inglaterra, honores que nunca me lo pueden quitar, tenga o no las medallas físicas para demostrarlo. Sin embargo, hago un llamamiento a todos mis fanáticos de Chelsea e Inglaterra para que me ayuden a identificar y entregar a estos individuos de baja vida que nunca podrán descansar tranquilos a medida que aumentan las pruebas en su contra“, escribió en Instagram, junto a unos videos de las cámaras de seguridad.

Reece James informó que las autoridades locales ya se encargan de la situación. Asimismo confirmó que durante el asalto, por fortuna no había nadie en su hogar, por lo que no hubo ningún herido.

El zaguero inglés es una pieza importante con el Chelsea, por lo que su denuncia en redes sociales se hizo viral inmediatamente.

