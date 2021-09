En Chivas confían en mejorar porque siguen creyendo en Vucetich

Las críticas al Guadalajara son muchas en varios aspectos, pero al interior aseguró Gilberto Sepúlveda que van por el camino correcto, tal como lo ha mencionado su técnico Víctor Manuel Vucetich, ya que no tienen tantas derrotas en el campeonato y en cuanto logren ligar dos victorias, de ahí para adelante caminará el equipo a los lugares que pretenden.

El “Tiba” precisó que le tocó ver al equipo sufrir antes del campeonato con Matías Almeyda, que también vivieron un proceso de adaptación en todos los aspectos y consideró que están en este mismo paso ahora mismo, así que ya llegarán las maduras.

“A mí me tocó vivir de muy cerca, estando en fuerzas básicas, algunos altibajos y ver al equipo en su mejor nivel. Es muy bonito ver al equipo ser campeón, digo, lo doy todo por llegar a sentir lo que muchos compañeros sintieron en ese momento pero también es cierto que en esa etapa tuvieron sus altibajos y estoy consciente de eso. Vamos a superar esto, el día que lleguemos a ser campeones, que no vamos a parar hasta lograrlo, lo vamos a disfrutar mucho”.

Los rojiblancos tienen hasta ahora, solamente dos encuentros ganados en el campeonato, uno de local y otro de visitante, la misma cantidad de derrotas y cuatro empates, lo cual le dice que es un indicador que tampoco están tan mal, como pareciera.

“La verdad que nosotros seguimos creyendo en el profesor Vucetich, está bien, no hemos tenido los resultados que quisiéramos con muchas victorias, pero son muy pocas derrotas las que tenemos. Estamos en el proceso ese de madurar, de saber, vivir este tipo de cosas que pasan en un equipo grande como Chivas. Tenemos que aceptarlo y también hay razón en el sentido de que, la afición llega a estar molesta, nosotros lo aceptamos porque es un equipo grande y estamos trabajando muy duro para eso”.

“Hemos sido constantes, hemos creído en el trabajo del profesor, él cree en el trabajo de nosotros y no hemos sido tan regulares en las victorias, pero no tenemos tantas derrotas. Ganando uno o dos partidos nos ponemos arriba en la tabla”.

“Tiba” ha perdido la titularidad, llama la atención al ser un jugador seleccionado y está consciente que debe dar más para recuperar ese puesto, pero también le da crédito a sus compañeros.

“Siento que en mi posición tengo muy buena competencia, hay jugadores de muy buena calidad, es una realidad que cuando me he ausentado el equipo no lo ha hecho mal y tengo que aceptar esa realidad. Mientras he estado en Selección, el equipo está trabajando, esto es aceptar que están haciendo bien su trabajo y aceptar, valorar el esfuerzo de ellos y es más bien por esa parte que lo han hecho bien, ya me tocará mi oportunidad, me gusta estar siempre preparado”.

Está consciente que las metas que tenía, se han venido abajo de manera momentánea porque no es estelar, pero dice tener mucha fuerza para levantarse y recuperar el camino que se había trazado.

“Soy consciente la verdad, tengo mucha autocrítica. En mi vida y en el futbol así ha sido, he tenido bajas y altas pero siempre las he podido superar, en fuerzas básicas me pasó lo mismo y sé que no estoy en un gran momento, el equipo no pasa por el mejor momento pero esto lo voy a sacar porque mi mentalidad sigue igual, seguiré luchando”.

Respecto a los temas extra cancha que se hablan hay al interior del equipo, que está dividido el equipo con grupos al interior, precisó que es normal hasta cierto punto debido a que no han estado con los resultados esperados.

“No dejan de ser temas extra cancha, uno como jugador debe tener claro que lo único por lo que se debe ocupar es hacer bien el trabajo en la cancha, obviamente si se hablan temas extra cancha es porque no estamos rindiendo como se debe, no tenemos esos resultados que quisiéramos y nos debemos ocupar por la cancha, de ahí parte todo para darle vuelta a los comentarios”.

Finalmente, dice que sus llamados a la Selección están justificados, que su nivel es bueno y no está de acuerdo con que se le tache de ser un elemento que esté muy por debajo del nivel requerido en el Guadalajara.

“Son competencias distintas, casos más puntuales, individuales, pero digo que si se está llamando a Selección es por el trabajo que se hace en el club, la regularidad que tenemos aquí y es un poco extraño que se diga eso, porque si uno no hiciera las cosas bien con su club se tendrían pocas posibilidades de ser llamado a la Selección mayor“.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV