Leyendas mexicanas son parte del 75 aniversario de la NBA

La temporada 2021-22 de la NBA será especial pues la liga disputará su campaña número 75 de la historia, tiempo por el que han pasado innumerables estrellas del baloncesto que la han puesto como la mejor del planeta.

Con el paso del tiempo se ha vuelto mas global y permitido jugadores de distintas nacionalidades, entre ellos cinco los mexicanos que ya son parte de esta celebración de 75 años: Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y actualmente Juan Toscano.

“En mi caso no había nadie de México en la NBA que pudiera ser un ejemplo, que me dijera como. Hay diferentes caminos pero lo que tenemos en común fue la perseverancia que tuvimos todos los que hemos llegado a la NBA. Al principio era solo el reto de seguir jugando con alguien de mejor calidad, alguien que veía en la tele, que tenía sus pósters pegados en la pared de mi cuarto. El haber jugado contra ellos fue algo increíble para mi”, afirmó Horacio Llamas, primer mexicano que pisó las duelas NBA en los años 90 con los Phoenix Suns.

“No me la creía pero no permitía que eso me afectara sino que trataba de superar cada reto que se me pusiera. El tener la oportunidad de jugar contra los mejores, y yo viniendo de un pueblo donde no teníamos canchas como las que tienen en Chihuahua, y llegar a la NBA fue algo impensable para muchas personas, de hecho la mayoría pensaba que no se podía”, continuó.

“Yo aprovechaba cada momento que tenía, cada oportunidad y la tomaba así, como un reto. Si al principio no salía avante, para la siguiente vez había que hacerlo mejor. El representar no solo a mi familia, a mi estado, sino a todo un país y que todo un país este con los ojos bien puestos en todos nosotros fue un compromiso muy grande. Yo fui dándome cuenta de eso y aceptándolo como tal”.

Por su parte Eduardo Nájera, quien jugara varias temporadas a gran nivel con los Dallas Mavericks, y segundo jugador azteca en la liga, reconoció que Llamas fue su gran inspiración para darse cuenta de que sí se pueden cumplir los sueños.

“A mi si me tocó ver a Horacio jugar y verlo uno contra uno ante Hakeem Olajuwon en la arena de Houston donde fue una inspiración porque me abrió las puertas, nos las abrió. Verlo codearse, competir, hablar con las estrellas de la NBA obviamente fue algo increíble para mi y una motivación gigante”, reconoció el de Meoqui, Chihuahua.

Finalmente Jorge Gutiérrez, quien jugara para Nets, Bucks y Hornets, también reconoció que lo hecho por Llamas y Nájera fue punta de lanza para que más jugadores como él se lanzaran al sueño de la NBA.

“Sigo escuchando el término leyenda y yo no me considero eso. Ustedes Horacio y Eduardo son leyendas del basquetbol de México porque abrieron el paso a todos nosotros y los que vienen atrás. Nos dieron la oportunidad de imaginarnos estar en la NBA. Escuchar a un jugador hablar en español y estar en la NBA, compartiendo cancha con todas esas leyendas, eso fue una inspiración para todos nosotros”, declaró Gutiérrez quien actualmente juega en México con los Astros de Jalisco.

Llamas, Nájera y Gutiérrez serán parte de las actividades de la NBA Week Mexico City que festejará el crecimiento del basquetbol y de la liga en México.

JUEGOS DE NBA EN MÉXICO, AÚN SIN CONFIRMARSE

En conferencia de prensa, el director de NBA México Raúl Zárraga dijo que todavía no hay nada confirmado para que los equipos de la liga regresan al país el próximo año, y que todo depende de las condiciones de la pandemia y la aprobación de la propia liga de salir de Estados Unidos.

“Es una de nuestras prioridades, sabemos la importancia que tienen los juegos de NBA en México, esa tradición que se ha venido creando desde hace muchos años con juegos de temporada regular y todas las plataformas alrededor de ellos. Lo único que les puedo garantizar de momento es que estoy dedicado en cuerpo y alma a desarrollar el modelo que permita que regresemos”, dijo el dirigente.

Zárraga dijo que no hay contrato vigente con la liga, pero no hay preocupación de su parte porque lleva buena buena relación con la empresa organizadora.

“No nada más yo, China quiere juegos, Japón, África y Europa, pero en ningún lado los tenemos todavía confirmados, entonces lo que estamos diseñando ese modelo a través del cual podamos ofrecer toda la experiencia de juegos de temporada regular”.

“Actualmente no hay ningún contrato existente con Zignia, estamos trabajando con ellos y siguen comprometidos e interesados como nosotros en regresar con sus juegos en la Ciudad de México o Monterrey. Tenemos que sentarnos de nuevo pero esa es la menor de mis preocupaciones en el sentido de que llevamos muy buena relación”, finalizó.