Nintendo SNES se agota en horas durante preventa de Amazon

La nueva consola retro Nintendo SNES Mini salió ayer a preventa en Amazon con una versión renovada de la popular consola de 16 bits, que incluye varios juegos precargados.

La noche de ayer alrededor de la 1:30 de la madrugada se agotó el dispositivo en Amazon.

Sin embargo, Nintendo confirmó que habrán más unidades en venta, al igual que lo hizo con el Mini NES, consola que se esfumó rápidamente de los aparadores y todos los lugares donde se encontraba disponible, convirtiéndose en un objeto codiciado por muchos.

La edición SNES Classic cuesta 80 dólares, es decir, unos mil 414 pesos.

Novedades del Nintendo SNES

La consola cuenta con 21 juegos instalados, entre los que destacan clásicos como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid y F-ZERO , entre otros.

Uno de los juegos más esperados es Star Fox 2, un juego que nunca vio la luz y que desde 1995 se encuentra en lista de espera.

Entre las características más interesantes de la consola, está la opción de Rewind, que permite retroceder en el juego por si algo falla, aunque sólo se podrá rebobinar por un minuto.

