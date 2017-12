Regresa HTC Desire EYE renovado

El HTC Desire EYE fue lanzado por la compañía taiwanesa en 2014, un dispositivo con enfoque a capturar las mejores selfies, que según reportes del famoso tiwttero de tecnología Evan Blass @evleaks podría volver muy pronto con el HTC Harmony.

Se espera que este dispositivo sea una variante ligeramente más pequeña que el HTC U11+, el último dispositivo estelar de la compañía que fue anunciado hace más de un mes.

Las primeras señales que se han dado a conocer del Harmony señalan que contaría con un diseño similar al de su antecesor, con una pantalla de 5.99 pulgadas Full HD.

The upcoming HTC Harmony will come to market as the, ahem, HTC U11 EYEs.

— Evan Blass (@evleaks) 7 de diciembre de 2017