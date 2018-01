Ya hay fecha de lanzamiento y venta de Samsung Galaxy S9

Recientemente Samsung dio a conocer que sería el próximo 26 de febrero cuando realicen la presentación de los nuevos Galaxy S9 y S9+ en el marco de la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.

Ahora la información señala que los nuevos dispositivos insignia de la firma surcoreana estarán a la venta a partir del 16 de marzo, y podrán empezar a reservarse en línea a partir del 1 de marzo.

Así lo dio a conocer el especialista en filtraciones tecnológicas Evan Blass en su cuenta de Twitter donde cita como su fuente a un 'alto ejecutivo' de la firma.

According to a C-level executive at a major casemaker, the go-to-market schedule for Galaxy S9 / S9+ is as follows:

Launch – 2/26

Pre-orders – 3/1

Ships/releases – 3/16

— Evan Blass (@evleaks) 16 de enero de 2018