Halo Infinite encabeza la nueva lista de juegos de Xbox

Este jueves, Xbox, anunció la nueva lista de videojuegos encabezados por Halo Infinite.

En la conferencia Xbox Games Showcase, se presentó un primer vistazo del gameplay del modo campaña del nuevo Halo que será exclusivo para la Xbox X, su consola de la nueva generación.

Como pasó con títulos anteriores, se podrán usar vehículos para deshacernos de Brutes, Elites Covenant y Grunts, también habrá diversas armas que se podrán usar como granadas y escudos protectores.

De acuerdo con el director del estudio de Halo Infinite, 343 Industries, Chris Lee, una de las principales características de este nuevo juego es que correrá a 60 cuadros por segundo, lo que permite un mejor procesamiento en la fluidez de las imágenes, gracias a su motor gráfico Slipspace.

A new era of Xbox games is arriving. Introducing the largest, most creatively diverse games lineup in console history, led by Halo Infinite. Read the details from the #XboxGamesShowcase: https://t.co/EjueeZRWoT pic.twitter.com/7UkJFxf78I — Xbox (@Xbox) July 23, 2020

En el evento también se presentaron otros títulos para todos los seguidores de Xbox.

State of Decay 3

Esta es la tercera parte de la saga de zombies. En la conferencia se presentó un primer adelanto en el que se aprecia una ambientación natural en un bosque nevado. De nuevo, la horda volverá a atacar con toda su brutalidad.

Just because you’re holding the scope doesn’t always mean you’re the hunter. See what’s waiting outside in the #StateofDecay3 trailer: https://t.co/gp1dnTilHG#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/GLFwWi0wy0 — Xbox (@Xbox) July 23, 2020

As Dusk Falls

De acuerdo a Xbox, El juego trata temas como la resiliencia, los sacrificios y cómo los errores de las generaciones adultas se transmiten a las nuevas. Lo que comenzó como un cuento enfocado en dos familias atrapadas en una situación de rehenes, se convirtió en una extensa y épica historia sobre cómo la gente crece y cambia con el tiempo.

Forza Motorsport

El universo de Forza se prepara para llegar a la Xbox Series X.

El simulador actualmente se encuentra en las primeras fases de su desarrollo, en una etapa muy temprana, así que no hay fecha estimada de lanzamiento. Desarrollado por Turn 10 Studios, Forza Motorsport estará disponible en Xbox Series X, Windows 10 y Xbox Game Pass.

It looks real enough we wouldn’t blame you for trying to fill up on gas after a race.#ForzaMotorsport is coming in full 4k to Windows 10 PCs and Xbox Series X with Smart Delivery. https://t.co/z4W5o7f368#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/I0YKZkVzXZ — Xbox (@Xbox) July 23, 2020

S.T.A.L.K.E.R. 2

Este es otro de los títulos que llegarán a la nueva videoconsola y en esta ocasión permitirá explorar la Zona. Se mantiene la vida virtual de los seres del juego con herramientas de inteligencia artificial, que en esta ocasión se ha actualizado para controlar "el estado del mundo y el comportamiento de los personajes y mutantes, haciendo que la Zona cambie y esté realmente viva".

Esto pinta a que lo vamos a gozar muy fuerte… S.T.A.L.K.E.R 2 #XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zbI1HWdHzd — SomosXbox (@SomosXbox) July 23, 2020

A las consolas de Microsoft llegarán también Warhammer 40.000: Darktide, Phantasy Star Online 2: New Genesis, The Gunk, Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Balan Wonderworld, Tetris Effect: Connected, Psychonauts 2, Hello Neighbor 2 y Watch Dogs: Legion.

Portaltic.-Microsoft finaliza la fabricación de dos modelos de Xbox One Microsoft ha decidido poner fin a la fabricación de dos de sus videoconsolas actuales, Xbox One X y la edición digital de Xbox One S, de cara a la llegada de su hardware de próxima generación, Xbox Series X.