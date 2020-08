Fornite se burla de Apple tras ser retirado de la App Store

Tras el bloqueo de Fornite en el App Store de iOS, Epic Games, desarrollador del juego, anunció un corto llamado Nineteen Eighty-Fortnite, parodia del comercial más popular de Apple, con el que anunciaron la Macintosh original.

En el video muestra a Apple como el nuevo "Big Brother" que lo vigila todo, y a los personajes de Fornite/Epic como los rebeldes. Esto puede ser interpretado como una “rebelión” en contra de las políticas del App Store y el régimen opresor que representan.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.

Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020