Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice en sus horóscopos cuáles serán tus colores para tener la mejor suerte en esta semana, así como tus números mágicos

Aries

Tendrás tareas pendientes de trabajo esta semana, eres el más responsable del Zodíaco y por eso cumples con todo lo que tienes a tu cargo, pero date tiempo para realizarlo. Realizas pagos de impuestos y de tu tarjeta de crédito. Te invitan a trabajar en una empresa internacional y será en una coordinación o gerencia; ve con colores fuertes a la entrevista, eso te ayudará a conseguir el trabajo. A los casados o con pareja les irá de lo mejor. Para los solteros será una semana muy intensa, te buscarán amores del pasado y tendrás mucha suerte con el signo de Leo o Virgo. Recibes un dinero extra el 27 de mayo y ese día tu signo tendrá suerte y prosperidad. Cuídate de problemas de garganta o infección, recuerda que es tu punto débil. Tus números de la suerte son 01 y 28, y tu color el rojo intenso.

Tauro

Te encuentras en una época de renovación en todos los sentidos, como empezar esa dieta o ejercicio que te mantendrá de lo mejor; esta semana tendrás buena actitud para lucir bien. Tu signo es determinante con sus ideas, decide siempre lo que hará y casi no escucha consejos; eso a veces te funciona para solucionar tus problemas, pero no está de más un consejo de tus padres. Trata de estudiar medicina o nutrición, eso te ayudará. Te inscribes a una escuela o un curso de idiomas. Tendrás un golpe de suerte el 26 de mayo en los juegos de azar con los números 00 y 23, y ese día vendrá a ti un amor del pasado. Ten cuidado con los chismes en tu trabajo, dicen que andas con alguien casado. Cuídate de problemas de la espalda o riñones, trata de tomar más líquidos o ir con tu médico. Tu color es el amarillo.

Géminis

Aprovechas todo tu tiempo en cuestiones de trabajo esta semana, tu signo es muy cumplido con sus tareas y pendientes, por eso siempre llegas a ser jefe, sólo ten cuidado con las envidias de tus compañeros y trata de no decir cuánto es tu salario o bono de compensación. Trata de estudiar más o no dejar materias, recuerda que tu signo lo domina ser dos a la vez: uno muy aplicado y otro muy divertido, así que intenta encontrar una equidad en tu persona. Tu signo se caracteriza por ayudar a los demás. Te arrepientes de haber alejado a un amor de tu vida, pero recuerda que todo tiene solución, sólo trata de hablar y quedar en paz con esa persona. Tendrás un golpe de suerte el 28 de mayo con los números 03 y 29. Ten cuidado con el alcohol o vicios, trata que no te dominen ellos a ti, realiza todo con medida.

Cáncer

Analizas un cambio en tu vida laboral esta semana, estás en esa época de crecer en lo profesional. Tus superiores realizarán revisión o auditoría, así que trata de tener todo en orden. Tendrás un golpe de suerte el 27 de mayo con los números 02 y 18, y trata de agregarle tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Recuerda que no todo nos saldrá bien, también debemos aprender de nuestros errores y más en cuestiones personales. Piensas en salir de viaje los próximos meses con tu pareja. Tu signo siempre busca una relación formal y estás en tu tiempo de lograrlo. Trata de ponerte al corriente con tus pagos de tarjeta o deudas del pasado. Sigue estudiando, tu signo es muy inteligente y siempre debe tener su mente ocupada. Cuídate de problemas del intestino o estómago, trata de comer más sano.

Leo

Reflexionas y tratas de entender lo que estás viviendo en cuestiones amorosas porque necesitas crecer ya como persona y dejar a un lado esa época de diversión sin control. Te llega un dinero extra, inviértelo en ti. Si sientes que las energías negativas te rodean, date baños de agua bendita y esencias de flores el martes para alejar esas malas vibras de tu vida. En el trabajo habrá revisión para dar aumentos o nuevos puestos, te vendrá la abundancia. Conoces a un amor del signo de Sagitario o Capricornio que hablará de estabilidad. Un amor del signo de fuego volverá a ti y quiere regresar, pero trata de cerrar ese círculo porque sólo te causa problemas. Tendrás un golpe de suerte el 26 de mayo con los números 01 y 87, y procura usar el color naranja para que la buena suerte esté más tiempo en tu vida.

Virgo

Realizas cambios muy fuertes en tu vida esta semana y serán para bien. Después del 27 de mayo vendrá a ti la suerte en cuestiones de trabajo, recuerda que te encuentras en tu mejor época del año y lograrás todos los objetivos que tienes en mente. Pagas deudas de tu tarjeta de crédito. Recuerda que cuando pasas por algo malo es que te vendrá algo bueno, así que ya te toca tener fortuna en estos días. Tienes un ángel muy especial que te ayuda siempre que estás es peligro, sólo invócalo y vendrá a ti. Te busca un amor del signo de Aries o Cáncer para reclamarte algo; trata de quedar en paz en esa situación. Tu signo es triunfador por naturaleza, pero tiene un defecto: se desanima muy rápido, así que debes aprender a ser más constante. Te sometes a un cambio de look. Tus números de la fortuna son 29 y 30.

Libra

Esta semana tendrás mucho estrés y cargarás con problemas ajenos; serán días con las energías cruzadas, así que trata de calmarte y pensar muy bien antes de tomar una decisión, recuerda que siempre lograrás lo que te propones en cuestiones laborales. Tu signo es de los más queridos de la familia o trata de ayudar a los demás, pero a veces se cargan de ti; es mejor estar al margen de los problemas y sólo ayudar cuando te lo pidan. Tu mejor día será el 26 de mayo, tendrás más suerte y obtendrás un premio en la lotería con los números 03 y 28. Cuídate de dolores de cabeza y nervios, trata de descansar. Piensas dejar a ese amor que ya no te quiere pero te da miedo quedarte sólo; recuerda que vendrá algo mejor, sólo necesitas tomar decisiones para crecer. Tu color es el rojo. Trata de ahorrar lo más que puedas.

Escorpión

Te enfocas esta semana en lograr el éxito que tanto deseas, tendrás un golpe de suerte el 25 de mayo, que vendrá a ti una energía muy positiva. Procura medir tus palabras cuando te enojas, porque hablas sin pensar, trata de no discutir en estos días y así tu energía positiva aumentará. Ten cuidado con la comida callejera porque sufres una infección estomacal. Recuerda que eres el líder natural de todos los signos del Zodíaco, por eso siempre te siguen para todas partes; trata de sacarle provecho a esa virtud. Ten cuidado con el corazón o presión alta. Arreglas papeles legales. Recibes un bono en tu trabajo. Analizas dejar a tu pareja porque sientes que no te comprende, recuerda que tu signo es muy complicado en su forma de ser y por eso te sientes así; trata de pensarlo bien y toma la mejor decisión.

Sagitario

Arreglas papelería de trabajo, tu signo es muy importante en el ámbito laboral por tu liderazgo, pero trata de no estresarte de más y mantener esa postura de ser fuerte ante los problemas. No seas tan ingenuo en cuestiones del amor, no debes decir que sí a todo y trata de poner más carácter, recuerda que a veces se gana perdiendo. Te llega un bono, pero trata de invertir en tu persona; a tu signo le gusta lucir de lo mejor y como te ven, te tratan. Cuídate de dolores de garganta o infección en los oídos . Conocerás a un amor verdadero del signo de Aries o Leo que será muy formal para ti. Tu mejor día será el 27 de mayo, las energías positivas se cruzarán en tu camino para ayudarte a progresar. Realizas pagos de escuela o tramitas tu título. Tus números de la suerte son 05 y 47, y tu color el azul.

Capricornio

Amarrarás contratos para tus negocios. Tendrás algunos problemas o discusiones con tus superiores en el trabajo, sólo trata de no pelear y encontrar la mejor solución. Cuídate de las malas energías que te rodean últimamente, date baños de agua bendita con tu perfume el martes para que detengas esa mala energía. Recuerda que tu signo es presa constantemente de las envidias, nunca te confíes y trata de estar protegido. Te llega un dinero por la venta de un carro. Trata de ser más cariñoso con tu pareja. Cuídate de problemas de salud referente a tu presión ocular o dolores de cabeza. Camina más para tener conexión con lo divino, que tu signo al estar en movimiento atrae lo espiritual a su vida. Tu día de la suerte será el 27 de mayo, de allí para adelante las energías positivas se cruzan en tu camino.

Acuario

Realizas cambios positivos en tu vida, decides cambiarte de trabajo o progresar en tu misma empresa, ten en cuenta que tu signo está preparado para los grandes retos laborales. Te llega un dinero extra por una deuda o venta de un carro. Ten cuidado con ex parejas, alguien te está chismeando para que te vaya mal en tu relación actual. Tu signo deja huella en los amores pasados, pero con mucho rencor, así que trata de quedar en paz con tu ex. A partir del 27 de mayo te llegará una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero y abundancia, aprovecha esa racha para hacer todos los cambios necesarios en tu vida. Los casados vuelen a ser padres, es decir, tienen embarazo en puerta. Tus números de la suerte son 07 y 88. Recuerda que eres el deportista del Zodíaco, así que sigue haciendo ejercicio.

Piscis

Tendrás ánimo para emprender diferentes actividades en tu vida y te llega una energía positiva el 28 de mayo que te hará crecer en lo económico. Trata de viajar a lugares con agua cuando tengas oportunidad. Tu empresa hará cambios de puestos y aumentos de sueldo, trata de hablar con tus directivos para que te valoren en ese cargo que tanto deseas. En el trabajo alguien se está enamorando de ti, trata de poner en claro tus sentimientos y dile que tú no sientes lo mismo y que sigan como amigos. Ten cuidado con problemas de la piel y ve con un dermatólogo. Te busca un familiar para pedirte prestado. Tus números de la suerte son 07 y 66, y tu color el azul fuerte. Tu pareja ideal es del signo de Escorpión, Aries o Cáncer. Estás en el mejor momento de tu vida y a veces los chismes te quieren meter miedo.