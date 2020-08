Tik Tok 'alerta' llegada de extraterrestres el 27 de agosto con sospechoso mensaje

Como si el 2020 no hubiera tenido sorpresas, ahora un mensaje en Tik Tok se ha hecho viral en donde se alertaría que el próximo 27 de agosto sería la llegada de extraterrestres a la Tierra.

Todo comenzó en Twitter cuando la usuario @scarbloood publicó un hilo en la red social en la que describe un curioso video a través de Tik Tok. En la publicación se observa un payaso con un globo rojo en un bosque al estilo del libro “IT”.

"Cuando entrabas al audio del vídeo decía 'help us' (ayúdanos) e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda" y el sujeto hizo un vídeo parpadeando 3 veces", señala.

Ella me mandó el video que le salió en su fyp y me dijo que cuando entrabas al audio del video decía "help us" e incluso en un comentario decía "parpadea 3 veces si necesitas ayuda" y el sujeto hizo un video parpareando 3 veces pic.twitter.com/TowQo8FAQa

— scar blood (@scarbloood) August 20, 2020