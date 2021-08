Las playas de Acapulco son conocidas internacionalmente por todos los atractivos que ofrecen. “La banana”, “el parachute”, o “las moto acuáticas” son algunos de los servicios que la gente ofrece en pleno pie de playa.

Al parecer, los niños no tendrían la edad necesaria para poder manejar una cuatrimoto l Captura de pantalla

Pero no todo es felicidad, pues hay vehículos que no están regulados, por lo que los jóvenes tienes fácil acceso, a pesar de no saber manejar o contar con algún permiso especial para maniobrarlos.

Este es el caso de una mujer que a través de un video difundido en redes sociales, denunció la irresponsabilidad de un par de jóvenes de entre 12 y 13 años, que al volcar una cuatrimoto, casi arrollan a su hija en la zona de playas de Acapulco Diamante en Guerrero.

Según relata, ella, su marido y su hija se encontraban en la arena jugando, cuando los dos jóvenes pierden el control del vehículo que rentaron por ir a exceso de velocidad, provocando que el mismo cayera del sobre nivel que había y volcando la cuatrimoto.

“He visto a niños de 4 o 5 años manejando las motos. ¡Es una locura! Espero que el estado de Guerrero que ya no pueden andar así por las playas.“ mencionó la mujer en el video.

Gracias a los reflejos del padre, pudo reaccionar a tiempo y evitar que la pequeña no fuera arrollada por la cuatrimoto. En seguida, distintos turistas que se encontraban en el lugar empezaron a reclamar a los jóvenes.

Sin duda, el negocio de cuatrimotos en Acapulco ha sufrido distintos eventos trágicos, pero las autoridades no han hecho algo para regular debidamente este negocio, que por desgracia e irresponsabilidad de padres y negociantes, jóvenes han perdido la vida.

Lo más visto en PublimetroTV: