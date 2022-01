“Es lo que nos heredaron”: AMLO lamenta asesinato de la periodista Lourdes Maldonado

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se investigará el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien le solicitó apoyo en una conferencia de prensa matutina en el año 2019, señalando que temía por su vida. En su intervención, el presidente también dijo que la violencia y la corrupción es parte de la “herencia” que le dejaron a su administración.

“Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Nuestro pésame a los familiares, primero. Sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo la investigación”, dijo el presidente sobre el caso.

AMLO recordó que la periodista tenía una demanda laboral contra Jaime Bonilla, quien fue gobernador de Baja California. “Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Incluso, había ganado ya su demanda”, mencionó el mandatario.

López Obrador afirmó que a la periodista “se le ayudaba”, sin explicar de qué forma se hacía eso. “Lamentablemente sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil, si hay vinculación con la denuncia, de tipo laboral y ver quiénes son los responsables. Verlo con mucha responsabilidad, aunque sea redundante lo que planteo. Si hay autores intelectuales, quiénes son los autores materiales. Se está haciendo toda la investigación”, comentó el presidente.

Después de mencionar que no es responsable adelantar ningún juicio y de pedir no dejar de considerar lo político, López Obrador dijo que una característica del gobierno que representa, -y un compromiso- es que no haya impunidad.

Es lo que heredamos: AMLO

El presidente afirmó también que México venía de un periodo decadente y de un proceso de degradación progresivo, que fue el neoliberalismo. “Estamos saliendo, o estamos deteniendo ese periodo de descomposición, de violencia, corrupción, desigualdad y violencia, eso es lo que nos heredaron, y eso es lo que estamos enfrentando, pero es un proceso”, comentó.

Impunidad en asesinatos de periodistas

El pasado 23 de diciembre, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicó en la conferencia de prensa matutina que existe más de 90% de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas y defensores de Derechos Humanos.

“Tenemos más del 90% de impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas y personas defensores, y un dato que es muy delicado: el 45% de las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con el crimen, de los grupos delictivos en sus respectivos territorios. Y vamos a tener que hacer una revisión a fondo de la ley para garantizar un Sistema Nacional de Protección a Periodistas”, comentó.