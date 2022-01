Organizaciones de Panamá se unen contra Salmerón en apoyo a feministas

Pedro Salmerón El nuevo embajador de México en Panamá no aguantó los comentarios en su contra en redes sociales. Foto: Facebook Pedro Salmerón

Más organizaciones de la sociedad civil de Panamá se han sumado al llamado para pedirle a sus autoridades que no den el beneplácito a Pedro Salmerón, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador de ese país centroamericano y quien ha sido señalado de haber cometido acoso sexual contra estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena).

“Le hacemos un llamado respetuoso para que no se le otorgue el plácet a esta persona (Pedro Salmerón) de tan dudosa reputación, en apoyo y respaldo a los grupos feministas mexicanos, a otras organizaciones y a las mujeres que han sido acosadas en su país, demostrándoles muestra de nuestra solidaridad de las organizaciones que se adhieren a esta nota”, dijo la Fundación para la Equidad de Género, en Panamá, en un comunicado.

El documento fue suscrito por otras 10 organizaciones y lo dirigieron a Erika Mouynes, ministra de Relaciones Exteriores, y a Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República de Panamá.

“Esta nota tiene la intención de ser también una denuncia para que las panameñas y panameños estemos conscientes de que no se puede considerar a personajes como Salmerón Sanginés como embajador y al mismo tiempo expresar que somos un Estado que favorece la equidad de género. Según la normativa vigente, tales como la ley No. 82 de octubre de 2013 que adopta medidas de prevención contra la violencia hacia las mujeres y en cumplimiento del principio de convencionalidad por los Convenios de respaldo a los Derechos Humanos de los que Panamá es suscriptor, no debemos aceptar nombramiento inconvenientes, como pretende el Estado Mexicano”, dijeron las agrupaciones.

La polémica de Pedro Salmerón surgió el pasado lunes 17, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que “el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público”.

Entre esas propuestas hechas por el titular del Ejecutivo se encuentra “Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá”. Sin embargo, la postulación de Salmerón generó críticas en el país pues se le recordaron las acusaciones de acoso sexual que habría cometido contra estudiantes del ITAM e integrantes de Morena, desde hace varios años.

El documento que hicieron público las organizaciones de Panamá no es el primero, aquí en México han surgido diferentes, uno fue suscrito por más de 300 mujeres, colectivas y aliados feministas en el que le pidieron al Presidente, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y a los miembros del Senado de la República “congruencia” y retirar la postulación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en un primer momento: “No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso (…) vamos a esperar que haya información, que haya pruebas, para no adelantarnos”.

La ola de críticas y cuestionamientos también se han dado en Panamá. De hecho, el lunes pasado Erika Mouynes fue cuestionada y dijo: “La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden”.

¿Cuál ha sido esa posición?, se le cuestionó a la funcionaria: “Ya la cancillería mexicana está al tanto de la posición de la cancillería panameña”, indicó, aunque se le insistió si están en desacuerdo con esta designación: “Ya se manifestó la posición de la cancillería panameña, la cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación”, dijo.

Al respecto, la mañana de este miércoles, el Presidente dijo no saber el contenido de la carta enviada por el gobierno de Panamá y explicó que para el nombramiento de Salmerón es necesario todo un procedimiento: “Primero es el beneplácito y luego pasa al Senado, pero es un procedimiento. Entonces, ¿cómo por adelantado? Es que, pues el conservadurismo es así, no les gusta alguien y a darle fuerte, a darle fuerte. Y los medios, el Reforma, se metió hasta con la familia de Pedro”.

-¿No será necesario reconsiderar, Presidente?, se le insistió al mandatario: “No, porque nosotros consideramos que es una persona capaz. Ya lo dije la vez pasada, es uno de los mejores historiadores de este país, después de Katz es el que mejor ha escrito sobre Villa, sobre la formación de la División del Norte”, dijo el Presidente.