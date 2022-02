“La puerta que abrió Samuel García puede abrir la mía”, asegura Roberto Palazuelos sobre aspiración a QRoo

Roberto Palazuelos lo tiene claro: quiere aprovechar el camino que abrieron artistas que se han sumado a la política en fechas recientes para ser gobernador por Quintana Roo.

A través del partido Movimiento Ciudadano (MC), el empresario busca ser la carta fuerte para los ciudadanos de la entidad en las próximas elecciones .

En entrevista con Publimetro, Roberto Palazuelos asegura que no replicará los errores de gobiernos anteriores y sostiene que Quintana Roo debe mantenerse como una entidad clave para el turismo nacional e internacional en los próximos años.

¿Por qué tomar el camino de la política si eres artista?

Es por amor a mi estado, a mi gente; tengo muchos intereses en esa entidad y quiero que los habitantes de este lugar en el país tengan una vida sana, se fomente la seguridad, exista promoción turística y sea un buen lugar vivir para todos.

Si por dinero no vas ¿cuál es tú interés real como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo?

Político no soy, espero no convertirme en un político simulador. Soy un empresario que quiere administrar, quiero liderear y llevar la batuta de la promoción turística en el estado, y todas esas cosas. Es por amor a mi tierra.

Ya tenemos el ejemplo de gobernantes o legisladores que llegan al poder por ser famosos y no dan una ¿por qué los gobernados debemos creer que serás diferente?

Cualquier ciudadano puede sumarse a la política, es discriminatorio pensar que un artista no puede sumarse a la política; en la Constitución tenemos nuestros derechos muy bien marcados, todos podemos votar y ser votados.

El empresario quiere hacer de Quintana Roo el sitio más fuerte en materia de turismo a corto plazo. (Ángel Cruz)

Sobre tu proceso y las versiones de qué fue irregular ¿qué tan cierto es?

Te quiero decir que nadie se inscribió para el proceso, y ahorita ya nadie se puede inscribir, ahorita solo estoy esperando los tiempos.

Por de facto entonces ¿ganarías la candidatura?

Sí, eso esperamos y tener la confianza de todos los militantes del partido.

En esto días te han acusado de hasta reciclar comida en tus restaurantes ¿es verdad?

¡Ay por favor!, eso son mentiras, es guerra sucia, todo lo que vean de mi en estos días es pura descalificación, nada es verdad y además no son frontales, me atacan a través de ciertos grupos.

Ni siquiera se atreven a decirlo libremente, pero sabes qué, está bien que lo hagan ahorita porque todavía está muy lejana la elección, para esas fechas no van a tener nada con que atacarme. Es un cochinero este ambiente.

Quintana Roo es una zona caliente en materia de inseguridad ¿cómo le vas hacer?

El tema de inseguridad no solamente afecta a Quintana Roo, es un problema a nivel nacional, por ello, se deben de revisar las estrategias. Los empresarios como yo estamos preocupados porque el estado es un destino que vive del turismo y el peor enemigo que puede existir en contra del turismo es la inseguridad.

Es un tema complejo, aunque todavía no puedo ahondar mucho porque estoy limitado y respetando los tiempos electorales, así como dar a conocer mis propuestas y el trabajo que planeo hacer.

¿Por qué Movimiento Ciudadano?

Bueno porque Movimiento Ciudadano es un partido progresista, es una fuerza política ecologista, es un partido que no tiene cola que le pisen; no existe corrupción aquí. Es un partido que está de moda, es una marca que esta trendeando muy fuerte.

El retrato inmediato es lo que acaba de pasar en Nuevo León con Samuel García.

¿Qué te dicen los nombres de Enrique Alfaro y Samuel García?

Ya me reuní con el gobernador Enrique Alfaro y ¡es un tipazo!, una gran persona, en donde tocamos el tema electoral. Me dio algunos consejos sobre este trabajo, y me recibió en Jalisco con los brazos abiertos.

Con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, únicamente hemos tenido un acercamiento de forma virtual, aún no tenemos el placer de conocernos personalmente, pero creo que ambos personajes han ido abriendo las puertas.

Yo creo que la puerta que abrió Samuel García puede abrir la mía. Esto en el sentido de que se deja un precedente de que se puede y lo vamos a lograr.

¿A qué te has enfrentado con tu destape por la gubernatura?

Te enfrentas a la grilla, a la guerra sucia, a la traición; es un ambiente medio feo, muy hostil. El otro día platicaba con una persona y me decía que en la política y en el poder no se toman, se arrebatan. Lo estoy viviendo.

Con este problema de no ser igual a todos ¿qué no repetirías como político mexicano?

He sido cercano a los gobiernos de Quintana Roo y me he dado cuenta de sus aciertos y sus errores, cada uno cometió ambas cosas. Quiero aprender de ellos, no quisiera enumerarlos porque estaría cometiendo un acto de promoción y la ley aún no lo permite.

Quiero llegar a construir, no a perseguir, no me interesa la cacería de brujas, aunque si hay algo que se deba de perseguir que lo haga la Federación. Me voy a dedicar a construir y a generar empleo y esas cosas.

¿Qué piensas de Morena y AMLO?

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador coincido con unas cosas y otras no, es mi derecho como mexicano.

Por ejemplo, estoy de acuerdo con la austeridad republicana, con el combate a la corrupción, concuerdo con la frase “primero los pobres”.

Aunque no coincido en las propuestas que van en contra del medio ambiente, por ejemplo, los hidrocarburos, no coincido en no impulsar las energías renovables. México tiene que jugar un papel preponderante con el medio ambiente.

No tengo nada en contra del presidente, ni siquiera lo conozco y mi tema es muy local.

Las redes sociales ¿cómo las vas a gestionar?

Sin querer ya ando en esa dinámica, el día que me registré con Movimiento Ciudadano como precandidato me viralicé en toda la república mexicana. Incluso de forma internacional, lo voy a aprovechar.

¿Mensaje a los ciudadanos de Quintana Roo?

Les diría a los militantes de Movimiento Ciudadano de Quintana Roo que con este precandidato a la gubernatura llegará un verdadero protector de la naturaleza y un gran promotor turístico.

Soy un triunfador, no estoy interesado en la derrota.