Al borde de las lágrimas, AMLO recuerda acoso que han padecido sus hijos

En medio de la polémica en el caso de la “Casa Gris”, referente a la mansión en que vivió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario recordó, con un nudo en la garganta, cómo -desde hace más de 25 años- él y su familia han sido objetos de espionaje y persecución.

“Yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años; desde que ellos estaban pequeñitos”, dijo el presidente al concluir la conferencia de prensa matutina de este martes.

“Cuando empezamos a ser oposición en Tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas, para que los inscribieran. Ya se pueden imaginar las que hemos pasado. Ellos saben que, desde niños, hemos tenido carros de vigilancia enfrente de nuestra casa. Ellos han visto cómo, cuando el movimiento de la defensa del petróleo (allá por 1995 - 1996) yo traía orden de aprehensión y me metieron todo el Código Penal (como 11 delitos) y entonces, para obligarme a que yo me amparara o me fugara, pasaban helicópteros, en ese entonces, del CISEN y se quedaban encima de la casa”, recordó el presidente.

Al retomar esta anécdota, al presidente se le quebró la voz, y con un nudo en la garganta prosiguió: “Le agradezco mucho a Lourdes Galaz, una periodista, y a Carmen Lira [directora del periódico La Jornada] que los fueron a buscar”, dijo AMLO. Hizo una pausa para recuperar la voz.

Me siento orgulloso de que resistan: AMLO

“Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente”, comentó. “Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos. Yo les pido que se sigan portando bien, y agradezco al creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores”, concluyó.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario arremetió de nuevo contra el periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó la investigación sobre las millonarias propiedades en las que vivió su hijo José Ramón López Beltrán. Incluso, ordenó al INAI entregar información personal sobre Loret, así como su familia y socios.