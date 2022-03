AMLO insiste en pausa con España, mientras cancilleres buscan destrabar la relación

En medio de graves tensiones y acusaciones que llevaron a México a proponer una “pausa diplomática”, este miércoles el ministro de ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares Bueno, realizó una visita a México en la que se reunió con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero y con Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Mientras esto ocurría, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la relación de empresas españolas con nuestro país debe cambiar.

Cuestionado al respecto durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador descartó reunirse con el canciller español, pues el encuentro estaba planeado a nivel de la cancillería. “Es un encuentro entre cancilleres, en el caso de México el secretario de Relaciones Exteriores va a recibir al canciller de España, que es bienvenido. Otros temas no están contemplados”.

López Obrador insistió en que debe de existir una pausa, aunque explicó que ésta debe de ser en los abusos de empresas españolas a nuestro país. Y señaló que jamás habló de romper relaciones, hecho que solamente ocurrió durante el franquismo.

“Cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad: la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país y, aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista”, expresó.

“Todavía tenemos diferencias con estas empresas, como es el caso de Iberdrola, la empresa que tiene que ver con la industria eléctrica, pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España, desde luego interrumpidas durante el franquismo”, explicó; añadiendo: “No es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas, de la élite económica, política, que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura de relaciones”.

“Entonces, es una relación muy fraterna. Ya lo dije, sólo en el franquismo, por lo que significó, se rompieron las relaciones, pero no tenemos motivo para que haya rupturas de relaciones, es nada más: vamos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestra relación o cómo fue la relación durante el periodo neoliberal, porque ya no puede ser lo mismo”, añadió.

Las relaciones jamás se van a romper: Albares

La visita del canciller español se da un día después de que Quirino Ordaz Coppel fuera aprobado como embajador de México en España por el Senado de la República, hecho que también agradeció el presidente.

Ya en el Senado de la República, la senadora Olga Sánchez Cordero dio la bienvenida a José Manuel Albares y reafirmó la importancia de las relaciones bilaterales. “España y México tienen muy sólidos y fuertes vínculos en diversos rubros, no sólo en lo económico y político, si no en lo social y cultural. No podríamos entender a nuestras naciones, sin la presencia y las mutuas aportaciones que han impulsado el desarrollo de ambos países a lo largo de los siglos de historia común”.

“La relación no necesita ninguna aceleración porque se acelera sola desde hace tiempo”, comentó Albares durante su intervención en el Senado de la República. Destacó que en México viven cerca de 175 mil españoles, mientras que en España radican poco más de 30 mil mexicanos. “Ambas colonias viven en total armonía, creando relaciones fraternas que no se van a romper nunca. La relación entre México y España es una relación de familia. Ese es el espíritu con el que viajo a México y con el que se me recibe”, añadió.

Respecto al nivel empresarial de las relaciones, Albares destacó: “Más de 7 mil empresas españolas están en México. Las empresas españolas siempre han creído en México y siempre han estado en las buenas y en las malas. Las empresas mexicanas ya son 500, dando empleo a 20 mil españoles. Toda empresa mexicana es bienvenida en España, como espero que toda empresa española sea bienvenida en México”.