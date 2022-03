México padece la peor crisis forense de su historia, reconoce el Gobierno Federal

En México, existen al menos 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país. Sin embargo, esta cifra aún puede crecer, pues existe un gran subregistro en este delito

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial de este martes, Encinas Rodríguez resumió las acciones que el Gobierno de México ha realizado para resolver la crisis forense que vive el país, aunque señaló que la obligación de identificar los cuerpos le corresponde principalmente a las fiscalías estatales.

Sin embargo, a pesar de los avances en la materia, no son suficientes, considera Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. “Se requiere de nuevas acciones y políticas, y una de las políticas centrales que queremos impulsar es la creación del Centro Nacional de Identificación Humana que, sin menoscabo del trabajo que hay en la Fiscalía General de la República o en las fiscalías de los estados, realice el trabajo de identificación de todos los cuerpos que ya están fuera de las carpetas de investigación, que ya las fiscalías de los estados, la Secretaría de Salud, los tribunales, no están procesando para que de manera directa, junto con la comisión nacional, las comisiones locales de búsqueda, las familias, trabajemos en esa dirección”, comentó.

Crisis forense en México 25 de febrero de 2022. Colectivos de personas desaparecidas de diversas entidades del país, se encuentran en Jalisco en la Brigada Nacional de Búsqueda, que tiene como objetivo acelerar los trabajos para localizar personas extraviadas en México. (Fernando Carranza/Fernando Carranza)

Encinas recordó que en México no existía certeza sobre la cifra de cuerpos sin identificar. En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) contabilizó 37 mil personas sin identificar en el país, 8 mil de las cuales se encontraban en plancha y el resto, se presumía que en fosas comunes. En 2020, la organización “Quinto Elemento Lab” calculó, con base en solicitudes de acceso a la información, 39 mil personas fallecidas sin identificar. Fue hasta el año 2021 cuando el “Movimiento Por Nuestros Desaparecidos” publicó, con base en solicitudes de acceso a la información, que hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar.

Por ese motivo, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentará en las próximas semanas una iniciativa de ley para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, que busca resolver la grave crisis forense del país.

Crisis forense de México: ¿Cuáles son los principales problemas?

Para Alejandro Encinas, el primero es tener certeza del número de cuerpos no identificados que existen en los servicios forenses o en las fosas comunes de los panteones del país.

“De acuerdo al dato que nos ha brindado el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos -y que hemos certificado- diez estados concentran el 80% de los cuerpos de personas fallecidas y es ahí donde estamos concentrando nuestros esfuerzos”, comentó Encinas.

No existe un censo sobre los cuerpos no identificados -ni tampoco sobre los identificados- y ni de los no reclamados en las fosas comunes. “Esta es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde las fiscalías, secretarías de salud o tribunales, hasta municipios por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, comentó Encinas.

Crisis forense en México. 15 de marzo de 2022. Familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas protestaron al exterior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para exigir la destitución de May Gómez Jiménez, fiscal de Investigación y Persecución de los Delitos en materia de Desaparición Forzada de Personas, por su presunta omisión y negligencia en las carpetas de investigación de personas desaparecidas. (Mario Jasso/Mario Jasso)

Por otro lado, tampoco hay una base de datos de genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen, tanto de las muestras genéticas tomadas por las familias como de las que se levantan de los cuerpos encontrados.

“Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades. Ese es el principal problema: la falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada”, dijo Alejandro Encinas, destacando que “no solamente no existen capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis a pesar de que -afortunadamente en los últimos años- se han canalizado no solamente los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, donde antes no se canalizaba prácticamente recursos a los servicios forenses”.

¿Qué está haciendo el Gobierno de México para resolver la crisis forense del país?

En México se han integrado distintas acciones, explica Encinas, que van desde la formación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, las 32 comisiones locales y la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana.

Para revertir en el corto plazo el rezago que existe en materia forense y de identificación de las personas, ya se han asignado mil 700 millones de pesos -incluyendo los recursos asignados al presente ejercicio presupuestal-, orientados a fortalecer las capacidades en los distintos estados de la República. “Eso nos ha permitido contar con la construcción y funcionamiento de dos centros regionales de identificación humana, uno ubicado en Saltillo, en Coahuila, y otro en la capital de San Luis Potosí, que ahora están dando ya los primeros resultados”, señaló el subsecretario.

Crisis forense en México Jalisco es uno de los estados con más cuerpos sin identificar del país. (Fernando Carranza/Fernando Carranza)

Además, México cuenta con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, “que es uno de los equipos periciales más calificados que existen en el mundo” y firmó recientemente un convenio de colaboración y entrenamiento entre el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, cuyo objetivo es “hacer un Innsbruck mexicano”, es decir, “desarrollar las capacidades de identificación humana partiendo de muestras complejas, aprovechando la capacidad instalada de análisis genético y el personal altamente calificado del Instituto Nacional de Medicina Genómica, con lo cual ya podrán realizarse en nuestro país el análisis de muestras complejas”, dijo Encinas.

Centro Nacional de Identificación Humana, un camino para resolver la crisis forense de México

Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), explicó que existe la propuesta de creación de un Centro Nacional de Identificación Humana.

“La crisis en materia forense no sólo se va a resolver con recursos, por supuesto que son muy importantes y se han otorgado importantes recursos; sin embargo, tenemos que pensar que el problema está en la falta de información, en falta de compartir información, en negligencia, en obstrucción por parte de las instituciones, la mayoría, con algunas excepciones, para trabajar de manera coordinada con las comisiones de búsqueda en la búsqueda de identificación humana”, explicó.

Para Quintana, el sistema tradicional forense no es la solución al problema de desapariciones que hay en México, porque la dinámica de desaparición no respeta fronteras. “Tenemos que pensar de manera global y esto es lo que estamos proponiendo”.

Afirmó que la iniciativa ha sido ya remitida por la Consejería Jurídica de Presidencia a la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Hacienda y que falta solamente un paso para que se firme la iniciativa y se mande al Poder Legislativo, donde se convocará a un Parlamento Abierto, para su eventual aprobación.

Armando Rodríguez Luna, especialista en temas de seguridad nacional y consultor en Strategic Affairs,

¿Qué retos enfrentará el Centro Nacional de Identificación Humana?

Es muy importante, me parece que la propuesta está orientada, sobre todo, para dotar al Estado mexicano de capacidad técnicas para enfrentar el grave problema de personas desaparecidas, de fosas clandestinas y por supuesto de identificación de cuerpos.

El problema grave de Derechos Humanos que enfrenta el país desde hace década y media no solamente es el tema de homicidios, o de feminicidios, sino el de personas desaparecidas.

La verdad es que tenemos subregistros en todos los estados y en todos los municipios acerca de la cantidad de personas que han sufrido este tipo de delito grave, ya sea por particulares (especialmente el crimen organizado, aunque no únicamente) o por autoridades del Estado.

Esta es una iniciativa que, no solamente es sumamente necesaria, es urgente. Además de con las investigaciones judiciales y la importancia de identificar a los cuerpos apropiadamente, tiene que ver con la atención a los familiares de las víctimas. Tiene que ver con parte del acceso a la justicia y a la verdad que los familiares de víctimas de la desaparición forzada por particulares simplemente reciben.

Tenemos casos muy graves de familiares de víctimas, a los que les han entregado cuerpos que no son de sus familiares, o víctimas a los que les entregan los cuerpos de sus familiares en las peores condiciones, en bolsas de plástico, sin ningún tipo de atención de la autoridad apropiada. Creo que es apenas un paso técnico, sí, pero importante para avanzar en este grave problema que enfrenta el país.

