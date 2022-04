SAT de AMLO no gana ni 50% de los juicios contra evasores

De las 134 mil 395 controversias fiscales registradas durante el primer trienio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) únicamente ganó 65 mil 355, lo cual se traduce en una eficiencia de 48.6%.

En las sentencias definitivas notificadas, este órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no matriculó una efectividad menor al 50% –según información obtenida de su base de datos– ni en la primera ni en la segunda mitad de la administración de Enrique Peña Nieto.

El SAT ganó 128 mil 676 juicios de los 231 mil 720 enlistados entre 2013 y 2015 – 55.5% de eficacia –. Mientras, su saldo a favor ascendió a 86 mil 57 en los 169 mil 880 litigios apuntados en los últimos tres años de la gestión del priista –50.6% de eficacia.

La disminución en la eficiencia legal del SAT puede explicarse por diversos factores, desde algo tan simple como una inadecuada defensa hasta un tema complejo como la incapacidad de la autoridad fiscal, señaló en entrevista Juvenal Lobato Díaz, académico de la Faculta de Derecho de la UNAM.

Otra posible causa es el volumen de los asuntos, abundó el abogado fiscal, porque la cantidad de casos es tanta que el organismo es incapaz de desahogarlos . O también, dijo, los recortes de personal tras la implementación de la política de austeridad del actual jefe del Ejecutivo.

“Yo diría que hasta por un tema de austeridad, pues muchas personas dejaron de trabajar en el SAT y, evidentemente, eso se ve reflejado en el número de empleados encargados de los juicios. Entonces, no hay una respuesta absoluta, sino que pueden ser diversos factores como estos”, indicó Lobato Díaz.

Respecto a las sentencias no favorables al SAT, el académico de la UNAM subrayó que en ocasiones los litigios no llegan a una resolución final por cuestiones como acuerdos de condonación o retiros de la impugnación, por lo cual no son en su totalidad controversias perdidas.

Pocas sentencias, pero mucha recaudación

A pesar de que el SAT no tuvo ni el 50% de los juicios fiscales a su favor en los primeros tres años del gobierno de AMLO, el monto obtenido por las controversias ganadas supera el de los dos periodos de Enrique Peña Nieto.

De 2019 a 2021, el Servicio de Administración Tributaria consiguió 761 mil 725 millones de pesos (mdp) del monto total en juego: un billón 137 mil 389 mdp, es decir, el 66.9% .

Con el priista, en su primer trienio, ganó 717 mil 687 mdp del número general: un billón 109 mil 172 mdp –el 64.7%–. En la segunda parte del sexenio recaudó 655 mil 521 mdp de la cantidad en disputa: un billón seis mil 457 mdp –el 65.1%.

Este aumento en los montos a favor del SAT se debe a que la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado en los juicios fiscales importantes, los cuales, en su mayoría, son contra personas morales, indicó a Publimetro el doctor en Economía Ernesto Bravo Benítez.

“Quizá ha sacrificado –la autoridad fiscal– sentencias menores por atender a contribuyentes mayores, y esa atención ha derivado en el éxito de los casos y el cobro de los mismos”, apuntó el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Bravo Benítez, por último, precisó que el dinero en juego durante los litigios fiscales no sólo corresponde a adeudo de impuestos, sino también a recargos, multas, cobro de intereses o actualizaciones de la deuda.

