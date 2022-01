FGR invierte 602% más en rentas que en delitos contra mujeres

La Fiscalía General de la República (FGR) ha destinado 602.3% más recursos para servicios de arrendamiento que lo asignado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas ( Fevimtra ), de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En 2008 se creó la Fevimtra, no obstante, fue hasta 2013 cuando apareció como Unidad Responsable en el PEF, es decir, se etiquetó dinero para su operación. Desde entonces, ha recibido 788 millones 931 mil pesos.

Por el contrario, la FGR entre 2013 y 2022 ha invertido cinco mil 540 millones 691 mil pesos para rentas, cifra superior en cuatro mil 751 millones 759 mil pesos a lo manejado por su fiscalía especializada en delitos contra mujeres.

En México es más importante un inmueble que enfrentar el gran problema de criminalidad, por ello no se gasta en las víctimas, pero sí en la imagen de una Estado, aseveró a Publimetro Gabriela Amores Moya, directora de la asociación Perspectiva Feminista Jurídica.

TE RECOMENDAMOS: Gastan más en mantenimiento del Congreso que en salvar lenguas indígenas

“Algo muy interesante es la proporcionalidad de interés, hay una diferencia muy marcada en cuanto a las necesidades que cubrir. Desde mi punto de vista, el gran problema que se tiene en México es invisibilizar a la víctima o no hacerla sentir víctima”, señaló la abogada.

Otro inconveniente en el gobierno de nuestro país es pensar que las instituciones resuelven las problemáticas mediante discursos, agregó Amores Moya. En realidad, hay una indolencia enmascarada con sensibilidad.

La Fevimtra tuvo a su disposición la mayor cantidad de dinero anual en su primer año como Unidad Responsable: le aprobaron 151 millones 415 mil pesos (con base en la tasa de inflación actual). El servicio de arrendamiento de la FGR percibió en la misma fecha 284 millones 891 mil pesos.

En el PEF 2022 las rentas de la Fiscalía General de la República aparecen con 897 millones 100 mil pesos, mientras que la Fevimtra hace lo propio con 64 millones tres mil 747 pesos ( 833 millones de pesos menos ).

Con estructura, pero sin competencia

Una de las críticas principales hacia la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas es que tiene estructura, pero no competencia para investigar todos los ilícitos de la materia, explicó en entrevista Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Fevimtra sólo tiene facultades legales para conocer delitos de violencia de género cometidos en el fuero federal, abundó la abogada, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la mayoría de estos se perpetran en el fuero común.

“Nosotras tuvimos una reunión con alguna titular de la Fevimtra a la que le hicimos el planteamiento de unos casos de feminicidio, y ella lo que dijo fue ‘es que no tengo competencia’. La crítica y el cuestionamiento hacia ella fue ‘efectivamente, no tienes competencia, pero ni siquiera para atraer estos casos que son relevantes’. Con esa respuesta se cuestionaba incluso la existencia de la Fevimtra”, contó Pérez Garrido.

[ ¿Dónde poner tu dinero? prueba ser original y emprende ]

El tema de la competencia se debe resolver en la Fevimtra, definir qué tanto interviene y en qué tipo de casos –enfatizó la asesora jurídica del OCNF– sin olvidar la delincuencia organizada imperante en algunos estados, pues ahí también está inmersa la violencia contra las mujeres.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 hubo 966 posibles feminicidios, la cifra anual más alta desde la implementación de la nueva metodología para el registro de incidencia delictiva (2015). En ese año de igual forma se rompió el récord de carpetas de investigación abiertas por denuncias de violación sexual : 21 mil 189.

Respecto a mujeres víctimas de homicidio, en 2021 se matricularon dos mil 746 presuntos casos de tipo doloso y tres mil 284 de culposo. Además de 62 mil 362 féminas víctimas de lesiones dolosas y 17 mil 747 de lesiones culposas.

Insuficiente su labor

La abogada Gabriela Amores indicó que el trabajo de la Fevimtra no ha sido correcto, porque su peso en la problemática no es el mismo al pronosticado durante su creación; de ser así, las víctimas de violencia de género ya hubieran disminuido.

Asimismo, destacó que su inefectividad de debe no sólo a la falta de presupuesto, sino también a la escasa profesionalización de su personal. Y esto, dijo, ha pasado en todas las administraciones de la FGR y del gobierno federal.