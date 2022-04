Resolución de la Corte sobre ley eléctrica fue histórica y patriota: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “histórica y patriota”la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara como constitucional la Ley Eléctrica impulsada por su gobierno. Esto, en vísperas de que se vote la Reforma Constitucional en materia energética que el presidente propuso cuando se echó atrás la Ley Eléctrica que este jueves fue reinstaurada.

“No queríamos hablar mucho antes, de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad para tener como rehenes a los consumidores de energía eléctrica”, comentó López Obrador.

El presidente consideró que “se reparó el daño” y explicó que “con lo que se logró ayer se nos alivianó la carga. Podemos sacar adelante a la CFE y rescatar esa empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue un triunfo”.

¿Qué va a suceder con la Reforma Constitucional en materia energética?

López Obrador afirmó que la semana próxima se va a votar en el Congreso la reforma Constitucional, que había sido propuesta cuando se declaró inconstitucional la Ley Eléctrica.

AMLO dijo que con este giro de 180 grados -y declaración de Constitucionalidad- ya “salvamos a la CFE y podemos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la luz”.

El mandatario envió un mensaje para los legisladores que no apoyan la reforma Constitucional. “También les digo a los legisladores que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria. No es una amenaza ni siquiera una advertencia, es una recomendación de buena fe”.

“Si deciden no votar por la reforma Constitucional, que sepan que nosotros ya con la decisión de ayer, tenemos la protección básica”, dijo López Obrador.

Amparos de empresas de Estados Unidos no preocupan a AMLO

El presidente añadió que los amparos que puedan interponerse por empresas de Estados Unidos, como lo adelantó el embajador Ken Salazar, señaló que la mitad quedaron como improcedentes.

“[Los amparos] no tienen razón de ser. No hay nada de qué preocuparse, porque ayer se definió que la ley que se validó como Constitucional no afecta el T-MEC”, añadió.

Litio, en la balanza

López Obrador adelantó que, en caso de que el Congreso de la Unión rechace la reforma Constitucional -que incorpora que el litio es propiedad de la Nación- presentará una iniciativa de reforma a la Ley Minera, y se mostró confiado de que, en caso de que también sea declarada inconstitucional, será defendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

