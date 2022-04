Operatividad, eficiencia y confiabilidad de autoridades electorales, en riesgo por reforma

La reforma electoral presentada este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador abre la puerta a que las autoridades electorales enfrenten un estado de “estrés electoral”, en el que deban cumplir más responsabilidades con menos recursos, señalan especialistas a Publimetro; quienes alertan la importancia de atender la discusión que surgirá en la materia.

Entre los puntos principales de la propuesta de Reforma Electoral de AMLO está la desaparición del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); así como la elección de consejeros y de magistrados electorales mediante el voto popular; hecho que sucedería el primer domingo del mes de agosto, siendo facultad de los Poderes de la Unión postular a los candidatos.

Para José Perdomo, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, López Obrador “lo maneja bajo el concepto de fortalecer la democracia, cuando la verdad es que no. Más bien –su objetivo– es debilitar a los órganos y al sistema de elecciones que teníamos en nuestro país”.

“Veo realmente difícil que pueda ser avalada y que pueda llegar a concretarse en el Congreso”, añade Perdomo en entrevista con Publimetro.

Otro de los temas ampliamente comentados tras la presentación de la propuesta es la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), de los Tribunales Electorales Locales y la federalización de los procesos electorales.

Para Perdomo, esto “nos va a llevar a que exista un absoluto control, que es la idea centralista que tiene el presidente López. La idea de concentrar todas las funciones de la actividad de gobierno, pero desde la óptica del gobierno federal”.

“Lo que él pretende es que desaparezca todo lo que se ha ganado en nuestro federalismo y que volvamos a tener un centralismo apabullante, donde todo se decida desde el gobierno federal y que los gobiernos locales estén sujetos única y exclusivamente a lo que diga el gobierno federal”, añadió.

Voto electrónico, un tema complicado

Otro punto clave de la propuesta es el “reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico”, algo en lo que el especialista considera que existe un problema completamente técnico.

“Ni siquiera se encuentra plenamente asegurada la educación vía Internet o medios electrónicos, como lo vimos ahora en la crisis de la pandemia. El famoso voto electrónico sería excelente, siempre y cuando existan las condiciones y la capacidad instalada por parte del Estado. Pero no. El punto, más bien, es la atracción que se pueda dar para los efectos de una auténtica participación por parte de nosotros, los particulares. ¿Qué tal si mejor ocupamos otros medios mucho más seguros, mucho más eficaces, y sobre todo… que brinden confianza, que se respeten y donde se pueda acreditar realmente la voluntad de las personas?”, concluye Perdomo.

Como cualquier otra reforma que se presente, es muy importante revisarla y discutirla y -a partir de eso- decidir que sí y que no va a pasar. Creo que las posturas que se están colocando en el Congreso de no pasar ninguna reforma del Ejecutivo y ninguna reforma de la oposición, no construyen. Estudiemos, discutamos los puntos. No todos son negativos, hay puntos positivos, hay puntos innecesarios, hay puntos muy criticables. En ese sentido, como una sociedad plural, es importante que la discutamos para poder construir nuestra democracia — José Pablo Abreu, director regional de Derecho del Tec de Monterrey

¿Qué pasa si la reforma electoral no es aprobada?

Durante la presentación, el presidente López Obrador fue cuestionado al respecto. “Yo creo que los legisladores tienen que replantearse, sobre todo los legisladores de oposición, sus procedimientos, porque no les ayudan”, comentó. “Ellos tienen que pensar en el interés general, no poner por delante el interés partidista. Tienen que tomar en cuenta al pueblo. Nosotros vamos a buscar que se tengan, como lo hicimos en la reforma constitucional en materia eléctrica, las dos terceras partes; pero independientemente de eso, es nuestra responsabilidad, aunque no se apruebe, porque nosotros venimos de un proceso democrático, y cómo vamos a pasar sin hacer nada”, comentó.

3 PREGUNTAS CON

José Pablo Abreu - Director regional de Derecho del Tec de Monterrey

¿Qué lectura da de la propuesta de reforma electoral de AMLO?

Es usual que se presenten reformas electorales después de los procesos electorales federales. Es una “tradición mexicana” que, después de que se realicen elecciones generales, los partidos propongan mejoras al sistema para cerrar aquellos aspectos que generan desconfianza. Esto ha sucedido desde la apertura democrática.

Lo que no es tan usual, es que signifique una transformación tan fuerte del sistema; como la que se plantea en esta ocasión. Tampoco es usual que la fuerza que promueva en la reforma sea el partido del poder. Normalmente las fuerzas perdedoras son las que la solicitan.

En la reforma se propone desaparecer los tribunales electorales locales y los OPLEs. ¿Qué está en riesgo?

Esta es una discusión que ya se había tenido, cuando el IFE se convierte en INE. El federalismo electoral ha ido perdiendo espacio y cada vez ha ido centralizando más facultades, no obstante, aun y cuando tenemos al Instituto Nacional Electoral pues tenemos a estos órganos públicos locales electorales. Siguen los tribunales electorales locales, pero ya no se designan en las entidades federativas, sino que las designa el Senado y en el caso de los OPLEs, es facultad del propio INE.

Este es un paso más de mermar el federalismo electoral, de concentrar facultades en órganos nacionales en este caso en el INE -ahora se va a llamar INEC- y en el Tribunal Electoral. Existía una desconfianza en los institutos y tribunales electorales locales por la cercanía política que pudiera tener con el gobierno en turno. Esto fue lo que hizo que el INE entrara a administrar y a nombrar a quienes integran a los OPLEs y que el Senado pueda designar a los tribunales locales.

Pendientes de AMLO. El presidente planteó una reforma electoral, eléctrica y sobre la Guardia Nacional.

Pareciera que la propuesta sigue desconfiando de estos institutos y tribunales locales, que los considera innecesarios y que prefiere que la autoridad nacional absorba estas competencias. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que la iniciativa también tiene un discurso de austeridad y de recortes al INE. En ese sentido, aumentar las responsabilidades y competencias del INE y disminuir, ni siquiera aumentar, ni siquiera mantener su presupuesto, va en contra de la operatividad del sistema y por lo tanto, de su eficiencia y de su confiabilidad.

Creo que ahí es donde tenemos el principal problema: más responsabilidades con menos recursos.

El voto electrónico es un tema clave, ¿estamos listos para su implementación?

Esto del voto electrónico ha estado sonando mucho. Lo único que se hace [en la propuesta] es aumentar un párrafo a la Constitución. El artículo 35 dice que el ejercicio del voto podrá aprovechar las tecnologías de la información y comunicación y la ley general contempla esta posibilidad. Hoy en día hemos tenido ejercicios en los que se está probando el uso del voto electrónico. Yo diría que ni siquiera es necesario ponerlo en la Constitución, es una mala técnica legislativa que tenemos en nuestro país: si las cosas que están en la ley no suceden o no ocurren como quisiéramos, la suben a la Constitución y entonces tenemos una constitución muy robusta.

Es importante que sigamos avanzando en el uso de tecnologías para el voto. Creo que facilitaría a muchas personas la participación el día de la jornada electoral. Podría aumentar la participación de gente que no quiere salir de su casa o que no puede salir de su casa; que esté de viaje y que pueda votar de manera digital. Creo que es positivo que se refuerce esta posibilidad.

Naturalmente va a seguir avanzando. Es importante cuidar la seguridad de los sistemas. Son sistemas costosos, pero a la larga podrían generar más eficiencia de recursos humanos. Si nos mudamos al sistema electrónico, no necesitaríamos de tantos funcionarios de casilla, de observadores, de capacitadores. Creo que es un aspecto positivo y necesario.