AMLO visita Centroamérica con promesas de desarrollo y bienestar

Este miércoles comenzó la primera gira de trabajo por América Latina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, en atención a las invitaciones de las autoridades de esos países.

“Esta gira se enmarca en la estrategia mexicana de Mirar al Sur y tiene como objetivo ampliar y fortalecer los lazos de amistad y la presencia de México en la región, así como profundizar los vínculos políticos, económicos y de cooperación a favor del desarrollo de la región y del bienestar de sus pueblos”, informó la Presidencia de la República a través de un comunicado.

Este miércoles, López Obrador fue recibido en Guatemala por su homólogo Alejandro Giammattei Falla, con quien abordó diversos temas como “el desarrollo fronterizo, asuntos aduaneros, de infraestructura aérea y ferroviaria, así como proyectos de cooperación y asuntos migratorios en el marco del Plan de Desarrollo Integral, como el programa Sembrando Vida y asuntos multilaterales”, explicó Presidencia.

La agenda del fin de semana de AMLO

El viernes 6 de mayo se traslada a El Salvador , donde sostendrá un encuentro con el presidente Nayib Bukele Ortez para abordar temas de cooperación en infraestructura, desarrollo, asuntos consulares y comerciales; así como los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ese mismo día, viajará a Honduras, donde se reunirá por primera ocasión con su homóloga, Xiomara Castro Sarmiento, quien tomó posesión el pasado 27 de enero.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Presidencia/Presidencia)

El sábado 7 de mayo, López Obrador viajará a Belice para reunirse con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, en la ciudad de Belice. Se prevé la firma de una carta de intención en materia de cooperación para la próxima instrumentación del programa Sembrando Vida en ese país caribeño.

También puedes leer: Desarrollo y migración, los temas clave de la primera gira de López Obrador en Centroamérica y el Caribe

Finalmente, la gira de trabajo concluye el domingo 8 de mayo en Cuba, donde se reunirá con el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y una agenda que incluye proyectos de desarrollo rural y fortalecimiento de capacidades locales, así como la firma de un acuerdo de colaboración en materia de salud y otro de cooperación.

La delegación mexicana que acompaña al presidente está integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; Marina, José Rafael Ojeda Durán; así como el coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y los embajadores de México en cada país.

Asimismo, la esposa del primer mandatario, Beatriz Gutiérrez Mueller, lo acompañará durante la gira a partir de la visita a Honduras. Para el segmento de Cuba se integrarán a la comitiva el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela; el coordinador de Asesores de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; y el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Svarch Pérez.

4 PREGUNTAS CON

Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM

¿Cuáles son las expectativas y cuál es la importancia que tiene esta gira?

El primer elemento es que es la primera visita oficial que, como presidente, hace a la región de América Latina y el Caribe. Las otras que ha hecho internacionalmente han sido a Estados Unidos, pero hoy, a la mitad de su gobierno las hace hacia el sur; cosa que había fallado. A mi juicio, debió haber empezado por América Latina y no por Estados Unidos.

Otro elemento muy importante de que viaje a Centroamérica es que es, la historia de México, el primer presidente centroamericano. Él nació en Tabasco y Tabasco pertenece cultural, regional y geográficamente a Centroamérica. Entonces, en su vida personal, en la forma de hablar, de expresarse, de su cultura, es más centroamericano; porque una buena parte de los mexicanos estamos en Centroamérica y el Caribe.

“Estoy pobre porque no he querido robar”: parafrasea AMLO El presidente López Obrador citó una frase de Ignacio Manuel Altamirano. También parafraseó a un joven que supuestamente le dijo sobre un “rico famoso”

Además, otro elemento también muy importante es que el área centroamericana está modificándose en buena medida. Hay nuevos gobiernos, por ejemplo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que acaba de ganar recientemente las elecciones, en el mes de noviembre. Está el presidente Bukele, que también significa un paradigma distinto a los tradicionales partidos anteriores de la izquierda clásica o de la derecha tradicional.

También puedes leer: AMLO se enfrenta a gobernador de Texas con canción de los Tigres del Norte

Está el presidente de Guatemala, que es el que más acorralado está, porque hay una serie de impugnaciones hacia su gobierno. También está la visita a Belice, que es un país que se reconoce poco, pero que también nos hace ver la diversidad de toda la región con población afrodescendiente, que eso es muy importante reconocer porque hay una expresión de población de origen latinoamericano y también angloparlante, que es otro elemento que hay que agregar.

Finalmente, va a concluir su visita a Cuba, que sabemos que hay una relación histórica con Cuba y que también hoy está asediada fuertemente de nueva cuenta por el bloqueo.

Al presidente también le faltó ir a Nicaragua, que es muy importante. También está asediada, como también lo estaba Venezuela. Incluso él ha pedido que se incorporen a la Cumbre de las Américas, en junio en Los Angeles. No va a aceptar Biden, pero también ese es un deslinde del gobierno de López Obrador con los Estados Unidos. Claro que ellos no aceptan, no se les pueden poner ese criterio, pero es una reivindicación política de una región a la cual histórica, política, económicamente, pertenecemos que es Centroamérica y el Caribe.

Uno de los temas clave para el presidente López Obrador es atender las causas de la migración; ¿Qué otros temas considera usted que deben estar en la mesa de esta gira?

Creo que es una deuda que también tiene el presidente López Obrador y la 4T con los pueblos de Centroamérica y el Caribe, porque el fenómeno migratorio ha seguido una política presionada por los Estados Unidos, cuando debía haber libre tránsito para todos los centroamericanos, todos los latinoamericanos. Porque ha habido una política intimidatoria, regresiva, por parte del Instituto Mexicano de Migración, que se ha comportado según los intereses de los Estados Unidos y no los intereses de nuestra región.

Yo creo que ahí también hay un saldo que debe corregir el presidente López Obrador, que es una prioridad, evidentemente. Por ejemplo, hoy en día hay una serie de cruces cotidianos de Centroamérica a México. Se estima que, en este momento, hay una preocupación de Estados Unidos porque pasan, por ejemplo, 78 mil cubanos, una cifra muy alta, que han pasado por Centroamérica, otros tantos de Honduras, que son en ese momento los que han manifestado mayores cruces por la región.

Entonces, esto también pone en alerta, desde la óptica de los Estados Unidos, que México debe de contener al sur de sus fronteras este flujo migratorio, el cual se va a incrementar con la quitada en Estados Unidos del artículo 42 que impuso Trump y que impide que entren los migrantes a sus fronteras Sur. Para ellos, esto va a ser otro imán de atracción.

De nueva cuenta, yo creo que el gobierno mexicano, en vez de ser represor ante los migrantes, debe de tener posibilidades de trabajo y de incorporación hacia la región. Esta es una prioridad en la agenda de México en Centroamérica y el Caribe.

¿Habría otros temas que sean prioridad?

Evidentemente el tema económico, la creación de empleos en la región, es un elemento. Otro es el desarrollo social, que los jóvenes se integren al trabajo como los planes de Sembrando Vida en El Salvador y Honduras, para que la gente se arraigue ahí. Esa es una visión también presionada por los Estados Unidos, porque la gente quiere trabajo y seguridad, cosa que no ocurre en Centroamérica por la delincuencia organizada y el narcotráfico, que han generado todo un caos en la región.

No olvidar que el narcotráfico y el crimen organizado son parte de la derecha mexicana, latinoamericana, e imperialista, porque están configurados para generar desestabilización en toda la región.

¿Cuál es el vínculo que tendrán los resultados de esta gira de AMLO por Centroamérica y la Cumbre de las Américas en junio próximo?

El presidente López Obrador va a aparecer en la cumbre de junio y como la voz más fuerte de toda la región, porque su papel histórico no lo puede negar. México es el principal elemento en defensa, por ejemplo, de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Argentina.

Sobre todo, los gobiernos progresistas que hay en la región. Sigue ese papel que históricamente le toca. Es el que tiene más capacidad de negociación frente a Estados Unidos. Nicaragua no va a ir, Cuba tampoco, Venezuela tampoco. Es decir, Estados Unidos no quiere que lo incomoden, que lo critiquen, que lo pongan en el banquillo de los acusados. Va a ser López Obrador quien seguramente va a defender esta posición pero desde una óptica más diplomática y no de enfrentamiento directo.