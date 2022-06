Crímenes de odio no ceden en el país, violencia extrema golpea a trans y lesbianas

En los últimos cinco años se han registrado —de forma extraoficial— por lo menos 461 muertes violentas de personas de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT+), delitos que en su mayoría quedan impunes y no se logra justicia para las familias de las víctimas en México, lo que ha generado un vacío para este sector de la población.

Así lo declaró en entrevista con Publimetro, Alejandro Brito, fundador y director de la organización civil Letra S, quien aseguró que se reevictimiza a la mayoría de víctimas este tipo de casos, pues son justamente los ministerios públicos y autoridades que desestiman los casos de inmediato, debido a que no hay protocolos para atender las carpetas de investigación con perspectiva de género, mucho menos voluntad para atenderlos de forma correcta.

El activista afirmó que las personas transexuales son el sector más violentado en los últimos años en todo el territorio nacional, pues de acuerdo con los reportes que han obtenido, son ellas las que presentan las muertes más violentas de la comunidad LGBT, debido a su orientación sexual y actividad en la que se desempeñan principalmente.

Ante esta situación, Brito mencionó que es importante que las instituciones públicas retomen el tema de la homofobia, ya que durante varios años se pensó que no era un tema de interés para la sociedad y en consecuencia, en este rubro no ha habido avances importantes en el país, a pesar de las modificaciones hechas a los códigos civiles en ciudades como la capital mexicana o la aplicación de algunas campañas.

Este problema fue confirmado por organizaciones civiles como la Fundación Arcoiris, que detalló que solo en 2021 se registraron 55 asesinatos de mujeres trans, cifra que representó un aumento en comparación con 2020, en el que hubo 43 casos. Mientras que el segundo grupo más afectado fue el de hombres gay, con 19 víctimas.

De acuerdo con el informe 2021, del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT, la impunidad fue uno de los problemas que más se enfrentaron las familias de víctimas de asesinatos, esto a pesar de que la cifra se muertes se ha mantenido en los últimos años.

Y es que el número de homicidios de hombres gay continuó a la baja por segundo año consecutivo pasando de 22 en 2020, a 19 en 2021. Sin embargo, la violencia en contra de estos sectores se recrudeció, pues entre las víctimas se identificaron a ocho personas defensoras de derechos humanos, así como 40 de las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias, es decir, golpes, violencia sexual, indicios de tortura.

En el los casos más extremos se detectó que hubo decapitaciones, quemaduras en diferentes partes del cuerpo de la personas asesinadas e incluso hubo índices de que fueron rematados por autos en marcha.

De las 32 entidades de México, en al menos 19 se registraron víctimas de muertes violentas LGBTI+. Por ejemplo, Veracruz encabeza la lista por cuarto año consecutivo con la cifra más elevada: 10 casos, seguida por Guanajuato con 9, Edomex con 7 y Chihuahua con al menos 6 víctimas. El promedio de edad de todas las víctimas asesinadas en los últimos años fue de 32.3 años.

No necesariamente significa que en los demás estados no hayan sucedido casos de homicidios motivados por la orientación sexual o la identidad de género. Lo más probable es que no tuvieron visibilidad pública o cobertura mediática.

— Aseveró la fundación.