Apuesta STPS por incrementos al salario mínimo, pese a oscuro panorama económico

Pese a la inflación y el complicado panorama económico, el objetivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) seguirá siendo dignificar el trabajo en México, por lo que se siguen impulsando iniciativas como las políticas en materia de salario mínimo, la formalización de nuevas formas de empleo y el reparto de utilidades, que este 2021 está viviendo su “primavera”, al romper todos los récords.

Luisa María Alcalde, titular de la STPS, afirmó que México está llegando a máximos históricos en materia de empleo. Ejemplo de ello es la recuperación de los empleos perdidos en la pandemia, “Ahora no solamente hemos recuperado el millón y medio de empleos [perdidos], sino que adicionalmente tenemos cerca de 400 mil empleos adicionales. Por eso estamos llegando a los máximos históricos. Eso significa que nunca antes habían habido 21 millones 68 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social”, añadió.

Además, destacó que México se mantendrá firme en su política para que el salario mínimo tenga fuerza, a pesar de problemas como la inflación.

“Es importante destacar, no solamente la importancia de avanzar en el empleo formal, sino en el salario. Las políticas de salario mínimo, como la reforma laboral que ha promovido la negociación colectiva, nos ha permitido tener incrementos importantes en el salario. Por eso el crecimiento. Actualmente estamos en 14 mil 700 pesos mensuales, lo que significa un poquito más de 480 pesos diarios, reportados en el Seguro Social”, explicó la secretaria en una conferencia de prensa.

¿Cuál es el objetivo? Que cualquier persona que trabaje en este país, mujer u hombre, independientemente del sector, de la industria y del estado en el cual trabaje pueda por lo menos garantizar la canasta básica de la persona que trabaja y un dependiente económico. Si llegamos a garantizar eso, estaríamos avanzando muchísimo. — Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social

“Sin lugar a dudas, seguimos teniendo retos. El tema de la inflación a nivel mundial y también en nuestro país golpea el tema de los incrementos salariales, pero a pesar de la inflación -y a pesar de la pandemia- podemos decirles que el salario mínimo se ha recuperado en 67%. Si bien es cierto, quienes más impactados se ven con el tema de la inflación son los que menos ganan, pega en los incrementos salariales, pero a pesar de ello, dado que los incrementos han sido muy superiores al resto de la región, nos ha permitido contener esta situación”.

La funcionaria se mostró optimista por esta meta. “Los objetivos se establecieron desde el inicio de esta administración e incluso son compartidos por el sector empresarial y por el sector obrero. Por supuesto que habrán de iniciarse las pláticas como cada año se ha hecho en el marco de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en los meses subsecuentes, pero hay que dejar en claro que la inflación no está relacionada con los incrementos al salario mínimo y, por tanto, es importante que sigamos avanzando. A pesar de los incrementos (que es una recuperación del 67% en términos reales) todavía seguimos siendo uno de los países con el salario más bajo de la región”, añadió Alcalde.

La primavera del reparto de utilidades

Entre 2020 y 2021, el reparto de utilidades (PTU, Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa) creció 109%; repartiéndose 95 mil 604 millones de pesos. Pasó de 87 mil 645 millones de pesos en 2020 a 183 mil 249 millones de pesos en 2021, por lo que Luisa María Alcalde señaló que " estamos viviendo la primavera del reparto de utilidades”.

“Es la recuperación de este derecho en favor de los trabajadores. Estamos convencidos, no nada más por justicia y por derecho, que debía recuperarse. También ayudará a que los trabajadores puedan mantenerse en los centros de trabajo y en las industrias. En el norte del país estamos viendo grandes niveles de movilidad laboral y el reparto de utilidad es el reconocimiento. Este derecho es un factor que estamos seguros impactará en la retención de talento”, añadió la secretaria.

A pesar de ser un derecho constitucional, el reparto de utilidades “fue perdiendo fuerza y vimos en 40 años que se debilitó, prácticamente extinguiéndose, y esta realidad tiene relación con figuras como el outsourcing, la subcontratación, entre otras”, comentó Luisa María Alcalde, titular de la STPS, en conferencia de prensa.

“Hemos evidenciado prácticas como el uso de cooperativas o incluso el uso de sindicatos en las que las empresas han encontrado cómo evadir el reparto de utilidades”, añadió Alcalde, Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar con la reforma en materia de subcontratación de 2021 y actualmente, el número de empresas que reportaron PTU creció 72.5% en 2021, con respecto al año anterior.

El PTU se distribuyó en mil 112 actividades económicas distintas y en este año, 2.7 millones de trabajadores vieron por primera vez el pago de las mismas.

¿Qué hacer si no recibí pago de utilidades?

“Denunciar o solicitar información, tanto a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, como a la unidad de Trabajo Digno. Para obtener información, en la Profedet hay procuradoras y procuradores que pueden atender todas las dudas, desde ¿qué tipo de trabajador soy?, ¿tengo o no derecho?, ¿qué porcentaje me corresponde?, ¿Mi empresa debe o no repartir utilidades?”, explicó Luisa María Alcalde, a pregunta de Publimetro. “Hay algunas excepciones en la ley que son muy pequeñas. Por ejemplo, empresas de nueva creación, el primer año no tienen que repartir utilidades o empresas con nuevos productos y nueva creación tienen dos años de excepción. En general, se tiene que repartir utilidades por parte de todas las empresas y en aras de contribuir a un caso concreto, acudir a la Profedet”, añadió.

Por su parte, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno, explicó que los interesados en presentar una denuncia lo pueden hacer de manera anónima, incluso con un correo electrónico.

“Si hay una denuncia, ésta puede ser desde la sencillez de un correo y puede ser anónima. No es una burocracia, no es una testificación. Es simplemente indicarnos a la autoridad, con algunos datos mínimos (qué empresa, cuál es el sustento de la inquietud -por ejemplo, la empresa indica en la carátula del SAT que hay una utilidad y no se nos repartió-, por qué crees que se faltó a tu derecho) y la Secretaría acude de inmediato hacer una inspección y verificar si es cierto o no. En caso de ser cierto, inicia el procedimiento y darle vista al SAT o a quien tenga que ir y obligar a la empresa -en el marco de la ley- a que pague lo que tenga que pagar.

TELÉFONOS: 800 911 7877 y 800 717 2942 WHATSAPP: 55 14 84 87 37 CORREO ELECTRÓNICO: orientacionprofedet@stps.gob.mx SITIO WEB: www.gob.mx/profedet — Profedet

Trabajadores de apps y jornaleros, en la mira para regularizarse

Otro reto a corto plazo de la STPS es formalizar sectores vulnerables, como los jornaleros y los trabajadores de apps, tanto conductores como repartidores.

“Hemos iniciado una estrategia con el sector aguacatero en Michoacán, de la mano del gobernador y esperamos la formalización de entre 70 mil y 100 mil trabajadores en la zona de Uruapan, en los próximos tres meses. Esto va a dignificar el trabajo de todas esas mujeres y hombres que se han dedicado a la cosecha y al corte de aguacate y que trabajan en la informalidad, a pesar de ser un sector con altas ganancias, principalmente por ser exportador”, añadió Alcalde.

“Otro sector importante a formalizar, -y se trabaja en una iniciativa de la mano del Instituto Mexicano del Seguro Social- son los trabajadores de plataformas digitales (apps). Se calculan cerca de medio millón de trabajadores en este sector nuevo. En el mundo entero ya se empieza a regularizar, consideramos fundamental que existe un marco jurídico, una propuesta legislativa discutida en el Congreso para establecer las bases sobre las cuales debe darse este trabajo sobre la base del reconocimiento de la relación laboral y de que en efecto existe pues ciertas diferencias a una relación tradicional. Por eso consideramos que debe haber un apartado específico para los trabajadores de plataformas en donde queden protegidos y queden registrados en el Seguro Social”, añadió.

Al respecto, explicó que “son muchos jóvenes los que están en este sector que iniciaron ya bajo un modelo que -al no estar debidamente regulado- pues hoy no se encuentran ni cotizando ni protegidos ni hay un reconocimiento como tal vamos avanzados. Hemos hablado con la mayoría de las empresas más grandes en este sector y creemos que hay buenos avances y buenas posibilidades de que se llegue a una propuesta consensuada”.

¿Por qué sentimos que ya no nos alcanza el dinero?

Cuestionado sobre cómo se refleja la recuperación del 67% del salario mínimo en las carteras de las personas, especialmente ante el incremento de precios por la inflación, Luis Munguía Corella, presidente de la CONASAMI, explicó:

“Es algo que a todos nos preocupa, todo el tiempo. El número es correcto, porque el salario mínimo casi se ha duplicado desde que inició esta administración. Y la inflación, si bien subió bastante en 2022 y 2021, los otros años no había subido tanto. Si ustedes acumulan cuánto han sido los precios durante todo el sexenio, están por debajo de lo que ha subido el salario mínimo y si el salario mínimo está por arriba, 65%-69%. Va cambiando cada mes lo vamos actualizando”, añadió.

“Si ustedes revisan el promedio del salario, no nada más el salario mínimo, actualmente está a 15% por arriba de la inflación desde que inició el sexenio. Este año, que es un año complicado, es de hasta 3.2 por ciento por arriba.

Los precios cambian mucho en todo el país y hay lugares donde los precios pueden subir mucho más que en otras partes. También los productos que consume cada persona son diferentes. INEGI, con mucho esfuerzo, trata de calcular la inflación de los productos que más se consumen en todo el país. El incremento en precios no ha sido más alto que los salarios.

Esto no excluye que algunos trabajadores o unas personas vean que han subido más de precio. Puede ser que sean más altos que lo que le incrementaron en su empresa su salario medio. Entonces es por eso que se siente este efecto como de que a veces no alcanza, pero en promedio en el país, el salario está por arriba de la inflación, se ha mantenido tanto el promedio como el salario mínimo.

