Inseguridad en Latinoamérica: imparable y en aumento

Las violaciones, los fraudes, la tenencia de armas fuego y los feminicidios son algunos de los delitos que van al alza, durante los últimos cinco años, en Latinoamérica. Los aumentos más notables se registran en las extorsiones ocurridas en Guatemala (67.5%), en la violencia de género experimentada en México (95.4%) y en los homicidios cometidos en Ecuador (156.3%).

Esta aguda inseguridad figura entre las principales preocupaciones de la población latina. Por ejemplo, en Chile la delincuencia es la mayor inquietud de la gente, por encima de la inflación, del narcotráfico y la inmigración, según una encuesta de Pulso Ciudadano publicada el pasado 15 de mayo.

Algo similar sucede en México: 66.2% de las personas con 18 años o más perciben inseguridad en su ciudad de residencia, especialmente en el transporte público, en las calles y en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, así lo revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El incremento en algunos delitos de América Latina se dio a pesar de las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia de Covid-19. Al estar la población encerrada, ilícitos como robo de automóviles o robo a casa habitación bajaron por la falta de circulación; no obstante, otros como el homicidio se mantuvieron sin ninguna tendencia, pues el crimen organizado continuó sus acciones con gran impunidad, explicó a Publimetro Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM.

Las naciones latinoamericanas han buscado la solución para la problemática a través de la militarización de áreas de la seguridad pública, agregó el especialista. Sin embargo, esto no da resultados.

Ecuador

En 2021 los delitos de homicidio (dos mil 492), robo de motocicletas (nueve mil seis), violaciones (cinco mil 613) y robo de carros (seis mil 866) enlistaron las cifras de incidencia más altas del último lustro en Ecuador, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El mayor número de crímenes registrados en los últimos meses se concentra en la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, con un aumento del 138% en conjunto con las provincias de Esmeraldas y Manabí, según datos de la Policía Nacional. Los grupos criminales transnacionales y las pandillas locales son los causantes de la mayoría de los ilícitos perpetrados en la ciudad.

Respecto a 2017, el crecimiento del robo a motocicletas fue de 51%, el de violaciones de 12.9%, el de robo a carros de 51.2% y el de homicidios de 156.3% –en este el aumento fue constante anualmente–. También destaca el asalto a personas, el cual pasó de 20 mil 126 casos en 2020 a 25 mil 330 en 2021.

Chile

Las violaciones en Chile incrementaron 46.4% de 2017 a 2021: en el primer año se registraron dos mil 969 y en el segundo cuatro mil 349 –la cantidad más alta del periodo–. En los homicidios el número pasó de 638 a 695, es decir, subieron 8.89% en el mismo lapso, así lo revelan reportes del Centro de Estudios y Análisis del Delito.

Por mucho tiempo solo se han presentado soluciones de parche y no una salida de fondo para el tema de la inseguridad; hoy es importante trabajar la deserción escolar y convertir nuestros recintos carcelarios en espacios de rehabilitación, porque ahí se hacen postgrados delincuenciales, indicó en entrevista Manuel José Ossandón, senador del partido Renovación Nacional.

Asimismo, el alza de la incidencia delictiva se refleja en la tenencia de armas de fuego : 11.1%. Mientras, en el robo con violencia se notan las consecuencias de la pandemia, debido a que de 2017 a 2019 aumentó de 69 mil 674 casos a 78 mil 845, sin embargo, en 2020 –tiempo cuando inició la emergencia sanitaria– cayó a 66 mil 241 siniestros, para después bajar hasta 47 mil 808 en el año posterior.

“La delincuencia está desatada en el último tiempo debido al abandono en el que el Estado ha dejado a ciertos sectores de las ciudades y a ciertos grupos de la población. En muchas áreas son los narcotraficantes quienes reemplazan a los distintos gobiernos, por ello la delincuencia gana espacio todos los días reclutando a niños y a jóvenes que viven en la postergación y optan por la salida más fácil, que es unirse a la delincuencia”, aseveró el legislador chileno.

Puerto Rico

A lo largo de 2021 en Puerto Rico asesinaron a 616 personas. Entre enero y abril de 2022 se matricularon 204 homicidios; más de la mitad de las muertes se asocian al tema de las drogas, según el gobierno local. Esta nación caribeña es puente para el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos .

De igual forma, en lo que va del año se observó crecimiento en ilícitos contra la propiedad: 5.3% en robo con escalamiento, 29.8% en apropiaciones ilegales y 46.7% en hurto de automóviles. Respecto a violencia de género, en los primeros cuatro meses de 2022 fueron asesinadas seis mujeres por sus parejas o exparejas sentimentales.

Colombia

Las bandas delictivas de Bogotá, Colombia, especializaron el modus operandi de los robos: el hurto a mano armada solo es una modalidad, porque ahora también utilizan sustancias químicas, como la escopolamina. Estas drogas se suministran a través de bebidas o contacto con la piel; el efecto genera la pérdida de voluntad, lo cual facilita incluso los abusos sexuales.

De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, en los primeros cuatro meses de 2022 se matricularon 819 hurtos con empleo de químicos, 80% más en comparación con el mismo lapso del año anterior. Varias víctimas fallecieron por intoxicación.

No obstante, el problema más pronunciado de la capital colombiana es el robo de celulares, pues se enlistan 163 casos al día. En 2021 las denuncias a nivel nacional por este delito ascendieron a 148 mil 55, de las cuales 56 mil 536 fueron de Bogotá. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló que únicamente el 30% de las víctimas de robos hace denuncia formal.

Otro de los temas angustiantes en Colombia es la violencia contra las mujeres. De enero a marzo de 2022 el Instituto de Medicina Legal reportó dos mil 144 féminas victimadas , es decir, un incremento del 25% en relación con el año pasado. Además, la Secretaría de la Mujer informó que en 2021 el número de chicas en peligro de feminicidio subió a mil 180, situación empeorada luego de la pandemia.

Guatemala

La extorsión es el ilícito con mayor crecimiento en Guatemala durante el último lustro: 67.5%. En 2017 la cuenta ascendió a siete mil 923, para 2021 llegó hasta los 13 mil 272 casos. El año con el registro récord es 2019 con 14 mil 714 denuncias.

El listado anual del 2021, de igual manera, presentó aumentos en relación con el periodo previo en los delitos de robo a vivienda (16%), homicidio (9.8%), robo de vehículos (20.7%), violación (7.2%) y robo de motocicletas (21%), según informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

México

Múltiples delitos se dispararon en México entre 2017 y 2021. Violencia de género (en todas sus modalidades distintas a la del ámbito familiar) tuvo una de las elevaciones más marcadas: 95.4%, porque pasó de dos mil 142 denuncias a cuatro mil 186. En feminicidios y violaciones también se observó un ascenso, 31.6% y 56.7%, respectivamente.

La creciente inseguridad en México es producto del desequilibrio entre los poderes federales, estatales y municipales, además del poder construido por el crimen organizado en muchos estados de la República, apuntó Raúl Benítez Manaut.

Respecto a fraudes , las carpetas de investigación iniciadas por este ilícito subieron 54.5% en dicho lapso, de 61 mil 609 incrementaron a 95 mil 198. Los homicidios están en el mismo tenor, debido a que en el pasado conteo anual sumaron 43 mil 964, cifra superior en 6.3% a lo acumulado en 2017, de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Las cifras de homicidios en México, en los últimos cuatro años, son de más de 30 mil al año; estamos hablando de una cifra fuera de control, más de dos mil por mes en todo el año. Esto no lo ha logrado reducir el gobierno con ninguna de las múltiples estrategias que ha anunciado”, señaló el investigador de la UNAM.

A 3 PREGUNTAS CON...

¿Cuál es el estado de la seguridad en el país y cómo ha cambiado en los últimos 5 años?

¿Cuáles son las principales problemáticas que el país enfrenta respecto al tema de seguridad pública y qué se hace para atenderlas?

¿Cuál es la percepción de la inseguridad en los otros países de Latinoamérica?



México: Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM.

1 - El estado de la seguridad en México lo calificó con un nivel negativo. O sea, la inseguridad crece en México hacia la población en muchos niveles: hay mayor extorsión, hay más áreas geográficas afectadas por el crimen organizado, por ejemplo. Y cada vez más se afectan actividades de la población civil de forma cotidiana en sus desplazamientos o en sus hogares.

2 - Hay un desequilibrio entre los poderes federales, estatales y municipales. Se está debilitando la estructura policiaca a nivel municipal; se está fortaleciendo el poder federal a través de la Guardia Nacional, pero es un fortalecimiento militarizado. Es una solución de urgencia, pero no puede ser una solución de largo plazo.

Sin embargo, la Guardia Nacional no está enfrentando al crimen organizado, y uno de los grandes problemas del país es el poder que ha construido el crimen organizado en muchos estados.

3 - En Latinoamérica hay pocos países que tienen una percepción de inseguridad positiva. La percepción de inseguridad varía, pero es muy grave en Centroamérica. En todos los países está debate del estado de los cuerpos policiacos . En Guatemala, El Salvador y Honduras es muy notable la presencia de las Maras. El narcotráfico es más importante en México que en América Central; es el tercero o cuarto país con mayor problema de narcotráfico.

Chile: David Rozowski, director Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro

1 - Debido al “Estallido Social” iniciado en Chile en octubre de 2019 y luego por la pandemia de coronavirus ha ido cambiando de muchas maneras. Y ello es evidente sobre todo con el narcotráfico; antes Chile era un país de paso de la droga, pero hoy la produce, la consume y también la exporta. Y en los temas delictuales más normales han ido aumentando la violencia y la audacia. Por eso en las redes sociales, en el boca a boca y en la prensa, la inseguridad del país es un tema en aumento.

2 - Hoy el problema principal es la falta de personal de seguridad y también la falta de leyes al respecto. Tenemos grandes equipos de seguridad en muchas municipalidades, pero esos cuerpos nada pueden hacer porque no existe una ley que los ampare. El Ministerio Público es otro de los problemas; ahí faltan investigadores y se les acumulan muchas causas, por lo que no se puede avanzar de forma veloz, eficiente y con una buena dirección.

3 - Debido a la pandemia se dejó de hablar de la inseguridad, pero los que estamos involucrados en esto sabemos que no ha ido cambiando mucho. Hay algunas cosas positivas, como el aumento de seguridad en países de Centroamérica, pero en Sudamérica seguimos viendo lo mismo, con un Brasil con mucha delincuencia, lo mismo que se da en Argentina. En Colombia también ha aumentado la inseguridad. En verdad, es algo generalizado en el continente y obviamente Chile no está lejos de eso.

Ecuador: Coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad

1 - Actualmente el estado de seguridad es sumamente débil, con respecto a las amenazas que existen. Ecuador es una plataforma internacional de distribución de narcóticos. Y por otro lado somos un santuario del crimen organizado transnacional. No ha cambiado la dinámica de seguridad del Estado, no hace cinco años sino hace 10 años atrás; en donde se mantiene los mismos errores permanentes, con relación al esquema de seguridad.

2 - El principal problema que radica en el tema de seguridad pública está en que el Estado no tiene bien dimensionadas o articuladas las políticas públicas. Desde ahí se genera conflicto. Las políticas públicas son un instrumento que tiene el Estado para poder satisfacer las demandas de la sociedad, entre ellas la seguridad. Al no estar bien definidas, no pueden existir planificaciones elaboradas. Al haber esto cada institución hace lo que puede.

3 - El narcotráfico y el crimen organizado son un problema que afectan a la mayoría de países de América Latina. Unos con mejores controles, con gobiernos que son más fuertes en las acciones, en las leyes para evitar que ese cáncer contamine a su sociedad. Pero hay otros gobiernos que son impermeables y no les gusta meterse donde las papas queman; son muy complacientes.