“De Morena no espero justicia, espero venganza”, afirma “Alito” tras solicitud de desafuero

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, señaló que el gobierno federal utiliza las instituciones para perseguir a sus opositores, luego de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche solicitara su desafuero ante la Cámara de Diputados por la investigación que está abierta en su contra por enriquecimiento ilícito.

La tarde de este jueves, el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, ofreció una conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, en compañía de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la que informaron del procedimiento que iniciaron las autoridades de Campeche en contra del priista.

Ante esto, el dirigente del PRI compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que afirma que “está dispuesto a todo” ante la acometida que, sostiene, es para silenciar a quienes señalan el “desastre” de la administración actual.

“De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”.

— Aseveró, Moreno Cárdenas.