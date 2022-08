Iniciativa preferente de AMLO sobre GN será enviada al Congreso el 1 de septiembre

Será el próximo 1 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su iniciativa preferente ante el Congreso de la Unión sobre la reforma a la Guardia Nacional, con el objetivo de que ese organismo sea administrado y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esto fue anunciado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López luego de asistir a la tercera reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

Explicó que dicha reforma incluye modificaciones a las leyes orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley del Ejército y Fuerzas Armadas y a la Ley de Ascensos del Ejército y de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“Este es un ejército que no solo es profesional, sino que respeta los derechos humanos, esto se puede comprobar si se revisa el índice de letalidad para demostrar que no mentimos. ¿Por qué el Ejército o Guardia Nacional tiene que estar dentro de la Sedena? Porque no hay institución tan profesional y honesta como esa”, destacó.

De acuerdo con Expansión, al ser cuestionado sobre la advertencia del bloque opositor, en el sentido de que no permitirán la militarización del país, el secretario de gobierno dijo: “Que se queden con sus moratorias”.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo añadió que la Guardia Nacional es un tema prioritario.

“Tenemos que consolidar y darle certeza a la Guardia Nacional porque es un instrumento para la pacificación del país. Las cosas no se hacen de un día para otro. La transformación del país requiere tiempo, uno de los temas es la pacificación de la vida pública de México”.

También dijo que los pendientes legislativos son el tema de la Guardia Nacional, el presupuesto para 2023 y la reforma electoral para abaratar costos.

